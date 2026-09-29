¿Cuántos presos políticos quedan en el país tras recientes excarcelaciones? La cifra que reveló el Foro Penal

(EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 324 detenidos en el país -de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad- tras las recientes excarcelaciones, según un boletín publicado este martes con fecha de corte hasta el 28 de septiembre.

La cifra, publicada en las redes sociales de la organización, representa un descenso de veinte presos políticos respecto al boletín anterior, cuando Foro Penal contabilizaba 344 arrestados.

De los 324 presos políticos, la organización indicó que 310 son hombres y catorce mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 184 son civiles y 140 militares.

Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 28/09/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹: 𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 324*

Desde la semana pasada Hombres: 310

Mujeres: 14 Civiles: 184

Militares: 140 Adultos: 324

Adolescentes: 0 Encarcelaciones 0

Excarcelaciones: 27… pic.twitter.com/rPPP6bPMSU — Foro Penal (@ForoPenal) September 29, 2026

EL FORO PENAL Y LOS PRESOS POLÍTICOS

El sábado, Foro Penal confirmó que veinte presos políticos fueron excarcelados desde el viernes. Día en el que culminó el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición. Incluyendo al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

Entretanto, varias organizaciones no gubernamentales y colectivos civiles integrados en su mayoría por familiares de presos políticos se mantienen en constante protesta para pedir la liberación de sus parientes.

Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

EFE