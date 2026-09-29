Venezuela

¿Cuántos presos políticos quedan en el país tras recientes excarcelaciones? La cifra que reveló el Foro Penal

Caraota Digital
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Presos políticos
Foto: Clippve

(EFE).- La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de los presos políticos en Venezuela, contabiliza 324 detenidos en el país -de los cuales 32 son extranjeros o tienen doble nacionalidad- tras las recientes excarcelaciones, según un boletín publicado este martes con fecha de corte hasta el 28 de septiembre.

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La cifra, publicada en las redes sociales de la organización, representa un descenso de veinte presos políticos respecto al boletín anterior, cuando Foro Penal contabilizaba 344 arrestados.

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De los 324 presos políticos, la organización indicó que 310 son hombres y catorce mujeres, todos mayores de edad. Asimismo, del total de arrestados, 184 son civiles y 140 militares.

EL FORO  PENAL Y LOS PRESOS POLÍTICOS 

El sábado, Foro Penal confirmó que veinte presos políticos fueron excarcelados desde el viernes. Día en el que culminó el segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición. Incluyendo al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

Entretanto, varias organizaciones no gubernamentales y colectivos civiles integrados en su mayoría por familiares de presos políticos se mantienen en constante protesta para pedir la liberación de sus parientes.

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Después de que en enero pasado Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro, el Gobierno de Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año y que incluyó la aprobación, en febrero, de una ley de amnistía por parte del Parlamento, considerada por muchas ONG como excluyente.

EFE
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