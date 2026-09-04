Presos políticos: «Existe una brecha entre liberaciones anunciadas por el Gobierno y la realidad», dice ONG

La presidenta encargada Delcy Rodríguez señaló que 1.046 personas han sido liberadas como resultado del Programa de Convivencia Democrática y Paz e indicó que 12.000 personas han recibido beneficios procesales.

Sin embargo, Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, sostuvo que una vez más existe una «brecha» entre la cifra otorgada por el Gobierno y la que reflejan las ONG que llevan los casos de presos políticos.

«Nuestra organización ha podido constatar hasta este momento la excarcelación de 889 personas por razones políticas. De tal manera que sigue existiendo una brecha entre los anuncios y la realidad», dijo en entrevista ofrecida a Caraota Digital.

PUBLICAR LAS LISTAS

En ese sentido, exhortó a las autoridades que publiquen las listas para que efectivamente puedan hacer las constataciones.

A su juicio, estos anuncios que son de «imposible verificación» no alientan la recuperación de la confianza hacia la gestión pública.

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«Sobre las 12.000 personas mucho menos se puede verificar. Pareciera que es una cifra tirada al vacío y que solo puede llenarse de contenido si son publicadas. En todo caso suponemos que se refieren a causas por razones políticas que se mantenían abiertas y que han sido cerradas en aplicación de la Ley de Amnistía u otros mecanismos procesales», expresó.

Además, indicó que entienden que no se refieren a excarcelaciones o liberaciones en el período. «Esto porque sería que el propio Estado asuma que tenía más de 12.000 personas privadas de libertad por razones políticas».

«Entendemos que esa cifra de 12.000 se refiere al cierre de causas procesales por persecución política que se habían mantenido abiertas. Las personas allí procesadas se mantenían con medida sustitutiva a la privativa de libertad», comentó.