Denunciaron traslados arbitrarios en el Rodeo: 32 presos políticos fueron llevados al Fuerte Guaicaipuro

Familiares de presos políticos denunciaron que durante la noche de este miércoles autoridades en el Rodeo I realizaron trasladaros arbitrarios, muchos de los cuáles serían al Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda.

De acuerdo con el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), habrían trasladado por el caso Gedeón a José Ángel Barreno Cordones, Ángel Orlando Perdomo Hurtado, Luis Manuel Paiva Soto, Jairo Rafael Bethermytt Carrillo, Ederson Roberto Rumi Mogollón, Alexander José Chávez Mogollón y Roberto Andrés Rondón Restrepo.

Mientras tanto, por el caso de Plaza Venezuela habrían trasladado a Emmanuel Rafael de la Rosa Córdova y Alberto Gutiérrez García.

📢 AHORA | Traslados confirmados desde El Rodeo I al Fuerte Guaicaipuro Este miércoles 2 de septiembre de 2026, se ha confirmado el traslado de nueve presos políticos desde el Centro Penitenciario El Rodeo I hacia el Fuerte Guaicaipuro, en el estado Miranda. Caso “Gedeón”

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Esta información se pudo conocer porque algunos detenidos se han comunicado con sus familiares.

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Asimismo, ante la falta de respuestas, las familias subieron a la montaña cercana para intentar comunicarse con los detenidos a través del eco, logrando saber que se habrían ejecutado 32 traslados, incluyendo el de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana.

⚠️ URGENTE | Familiares de presos políticos denuncian que aún no tienen información oficial sobre los traslados ocurridos hoy en El Rodeo I. Ante la falta de respuestas, las familias subieron a la montaña cercana para intentar comunicarse con los detenidos a través del eco,… pic.twitter.com/RY3dKDcSZG — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 3, 2026

ESPERAN MÁS TRASLADOS

La ONG precisó que la mañana de este jueves continúa la tensión y la incertidumbre en el Rodeo I ante la presencia de autobuses dentro del centro de reclusión, por lo que las familias sospechan que puede haber más traslados.

Familias de presos políticos denunciaron además los «malos tratos recibidos al exigir respuestas y exigen de forma urgente una fe de vida, así como un listado transparente con los nuevos destinos de los detenidos».