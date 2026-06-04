Presos políticos de El Helicoide serían trasladados a cárcel de Tocuyito, denuncia Clippve

Los presos políticos que estaban detenidos en El Helicoide, en Caracas, serían trasladados a la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, según el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Desde la mañana de este miércoles se han dado movimientos de trasladados en El Helicoide. En un video difundido por el Clippve se puede escuchar a uno de los presos políticos gritar la palabra «Tocuyito».

«Acaba de salir un grupo en el que se escucharon gritos alusivos a Tocuyito, por lo que se podría presumir que algunos serán trasladados a este centro de reclusión ubicado en el estado Carabobo», relató Clippve en su cuenta de X (Twitter).

AHORA | A las 6:04 p.m. de este #3Jun, las vías de acceso hacia El Helicoide se encuentran cerradas. Acaba de salir un grupo en el que se escucharon gritos alusivos a Tocuyito, por lo que se podría presumir que algunos serán trasladados a este centro de reclusión ubicado en el… pic.twitter.com/mmJ3CTVBpL — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 3, 2026



La ONG detalló que para las 6 de la tarde los accesos hacia El Helicoide estaban cerrados por efectivos de seguridad. Sin embargo, las autoridades no detallaron hacia dónde eran trasladados los presos políticos.

Más temprano, Edward Ocariz, defensor de derechos humanos, dijo a Caraota Digital que los presos políticos podrían ser trasladados a la cárcel Rodeo I, estado Miranda, aunque aclaró que no había información oficial.

FAMILIARES EXIGEN RESPUESTAS

Los familiares de los presos políticos denunciaron que las autoridades les negaron al visita y «no les han proporcionado información sobre posibles traslados». Desde Clippve, exigieron «claridad sobre la situación».

Cerca de las 4 de la tarde, los familiares dialogaron con agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). En primera instancia, pidieron hablar con el director de El Helicoide y, asimismo, información sobre la situación de los presos políticos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO | LIBERADA PERIODISTA MARYORIN MÉNDEZ: FUE DETENIDA DURANTE COBERTURA A PROTESTA EN ALREDEDORES DE EL HELICOIDE

El traslado de los presos políticos se dio un día después de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dijera en una comparecencia ante el Senado que «la infame prisión de El Helicoide está siendo cerrada».

Cientos de personas han sido excarceladas o liberadas en los últimos meses, en el marco de un proceso de amnistía. No obstante, estimaciones independientes indican que todavía hay entre 400 y 600 presos políticos en Venezuela.