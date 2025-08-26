Preocupación en Mérida: Detectaron cáncer de ovario a dos bebés y activaron «ruta oncológica»

La comunidad médica del estado Mérida está preocupada por la detección de dos casos de cáncer ovárico en bebés en los últimos días, a la vez que activaron un operativo especializado en la entidad.

De acuerdo al medio Sandy Aveledo, los hechos se dieron en el Centro de Atención Terapéutica (CAT) Heroínas de Mérida. Los médicos precisaron que los casos corresponden a unas bebés de, respectivamente, 20 días y dos meses.

La aparición de cáncer a estas edades no es algo habitual. En tal sentido, la coordinadora del CAT, Elizabeth Céspedes, explicó que los médicos harán varios estudios para identificar «posibles agentes» que desarrollaron la enfermedad en los bebés.

El CAT Heroínas activó una «ruta oncológica» para detectar nuevos casos de esta clase de cáncer de forma oportuna. Así pues, harán procedimientos como tomografías, ultrasonidos o biopsias a los bebés.

ATENCIÓN A LOS BEBÉS

Céspedes recomendó a los padres estar atentos a cualquier síntoma extraordinario que puedan ver en sus bebés. Así pues, podrán atender el cáncer o alguna otra enfermedad grave, en caso de que sea necesarios.

«En diversas jurisdicciones hay muchos infantes en espera de resultados y seguimiento médico», expuso Céspedes, quien insistió en la necesidad de trasladar a los bebés a centros de salud.

Mientras tanto, las autoridades pusieron en marcha un censo para determinar las causas del cáncer de los bebés. Ahora buscarán implementar políticas más eficaces para fortalecer la detección de enfermedades oncológicas en Mérida.