Venezuela

Preocupación en Mérida: Detectaron cáncer de ovario a dos bebés y activaron «ruta oncológica»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Preocupación en Mérida: Detectaron cáncer de ovario a dos bebés y activaron «ruta oncológica»

La comunidad médica del estado Mérida está preocupada por la detección de dos casos de cáncer ovárico en bebés en los últimos días, a la vez que activaron un operativo especializado en la entidad.

Tabla de Contenido

De acuerdo al medio Sandy Aveledo, los hechos se dieron en el Centro de Atención Terapéutica (CAT) Heroínas de Mérida. Los médicos precisaron que los casos corresponden a unas bebés de, respectivamente, 20 días y dos meses.

Leer Más

Delcy Rodríguez denunció que detectaron «planes de sabotaje» al sistema eléctrico de cara al 3Dic
Hallan en una playa de La Guaira el cuerpo de la trabajadora de Senamecf, estaba desaparecida desde el domingo
El video viral del Metro de Caracas: Trabajador habría golpeado a un usuario por no pagar su viaje

La aparición de cáncer a estas edades no es algo habitual. En tal sentido, la coordinadora del CAT, Elizabeth Céspedes, explicó que los médicos harán varios estudios para identificar «posibles agentes» que desarrollaron la enfermedad en los bebés.

El CAT Heroínas activó una «ruta oncológica» para detectar nuevos casos de esta clase de cáncer de forma oportuna. Así pues, harán procedimientos como tomografías, ultrasonidos o biopsias a los bebés.

ATENCIÓN A LOS BEBÉS

Céspedes recomendó a los padres estar atentos a cualquier síntoma extraordinario que puedan ver en sus bebés. Así pues, podrán atender el cáncer o alguna otra enfermedad grave, en caso de que sea necesarios.

«En diversas jurisdicciones hay muchos infantes en espera de resultados y seguimiento médico», expuso Céspedes, quien insistió en la necesidad de trasladar a los bebés a centros de salud.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 285 ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE REGISTRARON DURANTE JULIO EN EL PAÍS: 119 PERSONAS MURIERON

Mientras tanto, las autoridades pusieron en marcha un censo para determinar las causas del cáncer de los bebés. Ahora buscarán implementar políticas más eficaces para fortalecer la detección de enfermedades oncológicas en Mérida.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

«Gusano barrenador» desata alerta en EEUU al confirmarse primer caso humano, se alimenta de ‘tejido vivo’
EEUU
Bebé
Horror en Colombia: Hallaron muerto a recién nacido en una zona boscosa y su madre es la principal sospechosa
Mundo
Una historia que comenzó con esperanza terminó en tragedia en Charlotte, en Carolina del Norte (EEUU), donde Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años que había escapado del conflicto bélico en su país, fue brutalmente asesinada a puñaladas en una estación de tren ligero.  
Sobrevivió a la guerra en Ucrania pero terminó brutalmente asesinada en una estación de tren de EEUU
EEUU