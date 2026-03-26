Precios en dólares aumentaron 32,5% en un año, experto advierte «inestabilidad y variación»

El profesor universitario Óscar Meza, director del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), alertó este miércoles sobre el aumento de precios en dólares.

Meza, doctor en Economía, precisó que se ha dado un incremento del 549,7% del tipo de cambio en bolívares en el último año. Finalmente, este aumento se termina reflejando el costo de los alimentos.

«Los precios en dólares para nosotros aumentaron en un año 32,5% (…) quítale 30% y quédate con 2,5% y esa es la inflación anualizada de los Estados Unidos», detalló Meza en una entrevista con la periodista Albani Lozada.

Diversos economistas han alertado sobre el problema que implicada el diferencial cambiario para la economía venezolana. En ese sentido, Meza consideró que «estamos viendo la variación y la inestabilidad del tipo de cambio».

MEZA SOBRE EL BOLÍVAR

Mientras que Venezuela vive una especie de dolarización de facto, Meza explicó que los más afectados son aquellos que cobran su salario en bolívar. Producto de la inestabilidad cambiaria, su poder adquisitivo se ve más perjudicado.

«El bolívar perdió las 3 funciones más importantes del dinero; reserva de valor, como unidad de cuenta porque cualquier presupuesto por mínimo que sea te lo dan en dólares y las transacciones hay que hacerlas rápido antes que se devalúe», expuso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRABAJADORES VENEZOLANOS PROTESTAN POR SALARIOS Y CONVOCAN MARCHA PARA EL 9ABR

Meza sostuvo que «el salario mínimo se extinguió». En ese sentido, las exigencias de mejoras salariales se deben a una «emergencia, sobre todo de los trabajadores así como también de los pensionados».

Las declaraciones de Meza se dio unos días después de que Cendas publicara su último informe sobre la canasta alimentaria, con el que estimó que una familia requiere de 645 dolares para cubrir los gastos básicos de alimentación.