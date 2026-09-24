Portuguesa: Denuncian «detención arbitraria» de activista de Vente Venezuela

Freddy Peñuela, activista del partido opositor Vente Venezuela, habría sido detenido de forma «arbitraria» en la noche del miércoles en Guanare, estado Portuguesa, y se mantienen las exigencias por su pronta liberación.

El equipo de Vente en Portuguesa denunció en redes sociales la situación de Peñuela. Su esposa, Yolianny Fernández, informó que se encuentra recluido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Guanare desde la noche del miércoles.

Cerca de las 10:30 de la noche, agentes de la PNB interceptaron a Peñuela y, tras pedir la razón de la citación, le exigieron que «fuera por las buenas». El procedimiento fue llevado a cabo delante de su hijo de apenas dos años.

🚨 URGENTE | Yolianny Fernández denuncia la detención arbitraria de su esposo, Freddy Peñuela. Su esposa informa que Peñuela se encuentra recluido en la sede de la PNB de Guanare-Portuguesa, desde la noche de ayer, sin que hasta el momento les hayan proporcionado información. pic.twitter.com/5HpjdTG4XM — Vente Portuguesa (@PortuguesaVente) September 24, 2026



«Exigimos su pronta liberación y el cese de la persecución a los ciudadanos portugueseños», agregó la seccional de Vente. A las afueras de la sede de la PNB, había miembros del partido y familiares de Peñuela.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayor información sobre las razones por las que Peñuela fue detenido. En ese sentido, su esposa exigió respuestas, además de la liberación inmediata de su esposo.

PIDEN LIBERACIÓN DE PEÑUELA

Vente Venezuela no ha sido la única organización que ha exigido la liberación de Peñuela. Lo mismo hicieron el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan).

Clippve condenó la detención de Peñuela y exigió «información clara sobre su caso». «Ocurre poco después de que la Misión Internacional de Determinación de los Hechos advirtiera que en el país persiste el aparato represivo del Estado», acotó.

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ALERTA | Aparato represivo en Venezuela se mantiene activo y suma nueva detención y persecuciones en Portuguesa Desde el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE) condenamos la detención arbitraria de Freddy Peñuela, ocurrida en el estado Portuguesa.… pic.twitter.com/s6BQr37Cmy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 24, 2026



Fundehullan, por su parte, alertó que Peñuela permanece «incomunicado y sin orden judicial». «Exigimos la garantía plena de sus derechos fundamentales, el cese del aislamiento y su liberación inmediata», sentenció la ONG.

Según el último balance del Foro Penal, hay 344 presos políticos, 330 de ellos hombres y 14 mujeres. Aunque se han dado cientos de excarcelaciones desde el 3 de enero, todavía se han dado detenciones calificadas como «arbitrarias».