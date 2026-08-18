¿Por qué tembló la madrugada de este 18Ago? Lo que reveló un experto y la relación con terremotos del 24Jun

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos (SVG) Feliciano De Santis, informó que el sismo registrado la madrugada de este martes forma parte de las réplicas tras los terremotos del 24 de junio.

En ese sentido, sostuvo que las réplicas podrían durar entre tres y cuatro meses, por lo que reiteró el llamado a la calma.

«Sin duda esto es una réplica de lo ocurrido el 24 de junio. Vamos a seguir teniendo réplicas. Debemos mantenernos en calma y seguir aceptando que esta va a ser la dinámica de esta falla hasta que se ajuste», explicó durante una entrevista para el programa A Tiempo en Unión Radio.

Sismo de magnitud 4 a 10 km al oeste de La Guaira forma parte de la actividad normal de reajuste del tramo de falla movilizado. Los sismos son impredecibles pero por estadística las replicas se extienden por 3 a 4 meses normalmente. Mucha calma — Feliciano De Santis (@fdesantiss) August 18, 2026

«Forma parte de la cultura sísmica entender que esto es así, de que la mayoría de los venezolanos vivimos sobre el sistema de límite de placas, por lo tanto tenemos que tener el conocimiento de que los sismos pueden ocurrir, no se pueden predecir y lo que tenemos que preocuparnos es por construir mejor», añadió.

Para finalizar, recalcó que «eso es un sistema que siempre está encendido, siempre está acumulando energía y se correlaciona esa placa con todas las placas del planeta».