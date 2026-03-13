¿Por qué se canceló la reunión entre Delcy Rodríguez y Petro? Lo que dijo el canciller venezolano

El canciller Yván Gil informó que el encuentro bilateral que sostendría Delcy Rodríguez con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Puente Internacional Atanasio Girardot quedó postergada «por motivos de fuerza mayor» para una próxima fecha.

«El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, mantiene su invitación a la señora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, a llevar a cabo el encuentro presidencial», reseñó un comunicado divulgado por Gil en redes sociales.

«Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos», añadió el texto del escrito.

#Comunicado 📢 Los Gobiernos de Venezuela y Colombia informan a la opinión pública que estaba prevista la realización de un encuentro presidencial de los dos Jefes de Estado en el Puente Internacional Atanasio Girardot “Tienditas” (Colombia) el 13 de marzo de 2026, con el… pic.twitter.com/Sa1PpW9NsW — Yvan Gil (@yvangil) March 12, 2026

Por otra parte, medios colombianos han señalado que este viernes se estaría celebrando un encuentro entre los cancilleres y otros funcionarios de ambos países en Caracas. Está previsto que un avión parta a primera hora de la mañana desde Bogotá, con la canciller y los ministros de Defensa, Energía, Comercio y Minas a bordo.

Según fuentes de la Presidencia colombiana, se tratará de una reunión a nivel de cancilleres entre Rosa Villavicencio e Yván Gil. Una comisión preparatoria para el encuentro que ambos mandatarios deberán tener en una fecha que aún está, de nuevo, por concretar.

Se espera que aborden temas como la seguridad, la recuperación del comercio bilateral y la cooperación energética.