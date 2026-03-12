«Se convirtió en un bacalao que nadie quiere comprar»: Lo que dijo Cabello sobre María Corina y sus «planes» por América Latina

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la líder de la oposición, María Corina Machado estaría planeando una gira por Argentina, Ecuador y Colombia.

«La intención original de mi niña era montarse en una gira internacional al estilo rock star, bandera, himno, multitudes llorando. Ella quería ir no solo a Chile, si no a todos los países del sur, pero muchos presidentes le dijeron con mucha diplomacia algo que en criollo se traduce: María Corina no te puedo recibir porque la Casa Blanca te sacó la cobertura. Cori se ha convertido en el más fino refrán venezolano en ‘un bacalao que nadie quiere comprar'», indicó.

Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, sentenció que María Corina Machado tenía la intención de realizar una gira internacional por los países del sur, con el objetivo de fabricar un escenario ficticio de apoyo en el exterior. pic.twitter.com/FdfA5776n6 — Data Viva (@data_viva) March 12, 2026

A su juicio, María Corina Machado se iba de gira por América Latina, para buscar apoyo. «Pero en realidad está como un billete de dólar roto, nadie la acepta. Su excusa es que va a viajar a Chile para asistir y que como invitada especial, más falsa que un chino con afro, en la toma de posesión del nuevo presidente José Antonio Kast», dijo en una sección de su programa televisivo.

«Pero en realidad ella lo que quiere es ir para Argentina, Ecuador, a Colombia, a reunirse con el poco de dinosaurios esos mafiosos que son amigos de ella, que en fin quieren armar una reingeniería del antiguo plan para generar caos sobre Venezuela», añadió

Además, resaltó que Juan Guaidó estuvo sentado en la segunda fila, al lado del expresidente colombiano Iván Duque. En cambio, se burló de que María Corina Machado estuvo sentada al fondo de la sala. «Por aquí está, mire por dónde está, y en una silla así de lado, Ahí dice, “Exit” al lado, salida. Mire, ¿es mentira lo que yo digo? Mire, hay que ser muy ocioso estos detalles. Esta que está aquí, está en el centro. Todos están rodeándola, a ella, ¿no? En su mente. Y aquí está Guaidó en segunda fila, que pongan a Guaidó antes que ella»

🇻🇪🇨🇱 #ÚltimaHora 🇨🇱🇻🇪 🔴 Diosdado Cabello afirmó que Juan Guaidó fue sentado al frente en la toma de posesión de José Antonio Kast en vez de a María Corina Machado por vender un falso liderazgo ante la comunidad internacional. 🎥 El Mazo #Venezuela #Chile #Urgente pic.twitter.com/DDvTNtZMF6 — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) March 12, 2026

En otra sección del programa advirtió que «el extremismo» se prepara para jugar su última carta. «Nos toca entrar nuevamente en combate, porque el extremismo va a jugar su última carta, ¿Qué les queda? Incendiar al país, decirle a los gringos que el chavismo ya no puede gobernar, y que María Corina, Leopoldo López, Guaidó y Julio Borges, deben volver urgentemente al país para salvarlo, carajo. Por mi parte, ya desplegué todos mis equipos, para que con paz, perfecta armonía y aplicando la ley, mantengamos la estabilidad del país».

SUPUESTA CONSPIRACIÓN CONTRA MARÍA CORINA MACHADO

El ministro Cabello aseguró que Julio Borges, Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa están conspirando en contra de María Corina. «Borges está apostando a que La Sayo no regrese al país para lanzar al pequeño traidor como el candidato presidencial de los sectores más radicales de la oposición».

«Ya Juan Pablo Guanipa se está poniendo en contacto con senadores republicanos de Estados Unidos, y se está vendiendo como el plan b de la Mari Cori, porque el pequeño maldiciente sabe que La Sayo se está desinflando como un globo de helio. Los gringos le están sacando el cuerpo y ella se está quedando sin tiempo ni aliados», afirmó.

Secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, sostuvo que hay una conspiración en marcha dirigida por Julio Borges, Carlos Ocariz y Juan Pablo Guanipa en contra de María Corina Machado. Cabello reveló que al estar Guanipa consciente de que la Machado se está quedando sin… pic.twitter.com/pNlF3h6HOG — Yolianny Perera (@yoliperera1992) March 12, 2026

«El otro que le va a meter una puñalada por la espalda a La Sayo es Carlos Ocariz, alias Conflei con agua. Ocariz está muy disgustado con la Maricori, porque se enteró que La Sayo le ofreció a Delsa Jennifer (Solórzano) ser su candidata la Gobernación de Miranda, y anteriormente le había ofrecido el mismo puesto a Conflei con agua», agregó.

BURLAS CONTRA LILIAN TINTORI

Cabello también se pronunció de manera burlesca ante la denuncia de la activista Lilian Tintori, quien dio a conocer la semana pasada que funcionarios se robaron todo lo que tenía en su casa, incluyendo a sus perros y loros.

«O sea, ¿después de siete años fue que se acordó? Debe ser que eran Therian y se cocinaban solos. Y compraban su perrarina y su lorarina, porque, ajá, dime tú, pues. Siete años después, es que lo están diciendo», comentó Cabello, haciendo referencia al tiempo que lleva Tintori en el exilio.

«Yo he visto que un morrocoy, una tortuga pues, lo han encontrado 15 años después vivo, sin comida ni nada, pero no sabía de perro ni del loro, no.. Son los loros que se comieron los muebles, si nadie les daba comida», agregó.

TRUMP NO HABRÍA AUTORIZADO REGRESO DE MARÍA CORINA

Cabello afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no ha autorizado regreso de María Corina al país.

«Resulta que el jueves de la semana pasada Cori le pidió una reunión a Donald Trum. Ella quería suplicarle que no reconociera al gobierno venezolano, que no le diera ningún tipo de legitimidad a Delcy Eloína, y de paso, para pedirle que la dejara volver a Venezuela», afirmó.

«Por educación, el presidente Trump la atendió, pero no como ella esperaba. Cori esperó un par de horas sentada en el pasillo, sin ni siquiera poder salir a fumar, en dos horas ella se fuma tres cajas de cigarros. Esa es la ansiedad, ¿no? Con cara de quien fue a pedir un aumento de sueldo, pero terminaron dándole la liquidación», agregó.

En este sentido, señaló que Trump le dijo que están «Trabajando y negociando muy bien con el gobierno legítimo de Venezuela»

«Trump le dijo a Cori que si ella quería irse a Venezuela, lo haría bajo sus propias consecuencias. La reunión duró menos que un aguacero de verano en Caracas, y le dijeron, you are no going. Numeral, No te vistas, que no vas», concluyó.