¿Por qué se aceleró el tipo de cambio oficial? Economista explicó las razones del aumento del dólar

El dólar oficial en Venezuela registró una fuerte aceleración esta semana, impulsado por una mayor inyección de bolívares al mercado, según explicó el economista y profesor universitario, Luis Oliveros, quien además precisó que la devaluación acumulada en lo que va de julio ya alcanzó a la cifra de todo el mes anterior.

En el programa Abriendo Puertas de Venevisión, el experto dijo que esta presión cambiaria responde a la necesidad del Estado de elevar el gasto público para atender las emergencias del país. Cuenta que dicha dinámica inyecta liquidez y presiona el precio del tipo de cambio debido a la falta de confianza en la moneda local.

¿Qué está pasando con el desplazamiento del tipo de cambio? Esta semana subió varios puntos y ya el dólar BCV está en 700 bolívares? Si tú no resuelves el tema fiscal, si sigues teniendo un déficit fiscal, la gente deja de tener confianza hacia la moneda nacional. Y la gente… pic.twitter.com/CKt0IAs3kT — Margarita Oropeza (@moropeza_vv) July 12, 2026

«Lo que llevamos de julio a esta fecha, ya aumentó el tipo de cambio lo mismo que incrementó el mes pasado en todo junio. Hay otra cosa que está pasando y es que el Estado, con todo lo que está viviendo, necesita gastar más. ¿Cómo no vamos a generar inflación? Necesitas gastar», señaló Oliveros.

No obstante, el especialista advirtió que la ausencia de disciplina fiscal es el principal detonante de la inestabilidad cambiaria. Cuando el Ejecutivo mantiene un saldo negativo crónico en sus cuentas, añadió, los ciudadanos buscan resguardar sus ingresos al comprar dólar de forma inmediata.

«Si tú no resuelves el tema fiscal, si sigues teniendo un déficit fiscal, la gente deja de tener confianza hacia la moneda nacional. La gente cree que más temprano que tarde vas a tener que devaluar, va a tener que haber inflación y pasan esas cosas», afirmó el economista.

PETRÓLEO Y CRÉDITOS IMPULSAN LA ECONOMÍA

A pesar del repunte de la divisa y los desequilibrios macroeconómicos, Oliveros destacó que la actividad comercial e industrial muestra señales de resistencia. Mencionó que los sectores clave han logrado mantenerse al margen de las dificultades estructurales más graves.

«Tenemos inflación alta, volatilidad cambiaria y un tema fiscal importante. La buena noticia es que el crédito está aumentando; la cartera de crédito en el primer semestre del año va 25% arriba. Además, la producción petrolera está creciendo y quedó fuera de los daños», detalló.

El analista descartó que la inestabilidad del mercado cambiario vaya a paralizar las inversiones extranjeras en el sector energético. Al contrario, aseguró que el interés global por el crudo local se mantiene firme.

«Sigue existiendo en la industria petrolera mundial FOMO (Fear of Missing Out) por estar en Venezuela, y eso es importante. Las inversiones no se van a paralizar para nada, al contrario», dijo.

PIDE ALIVIO TRIBUTARIO

En otro punto, Luis Oliveros enfatizó que la reconstrucción de La Guaira debe ir acompañada de un cambio en el modelo económico que impulse la inversión privada. Para lograrlo, considera vital reducir los impuestos a las empresas y diseñar una verdadera planificación urbana para las zonas más golpeadas.

«Creo que esta lamentable tragedia puede darte la oportunidad de entender, bueno, qué vamos a hacer con La Guaira (…) un plan de empleo, un plan de vivienda, volver a planificar a Venezuela», reflexionó.

Finalmente, propuso medidas inmediatas para el sector productivo que hoy enfrenta el reto de operar en un país en reconstrucción. «La pesada carga tributaria tiene que ser revisada. Yo no lo pondría transitorio, yo pondría que el alivio fiscal tiene que llegar más temprano que tarde», concluyó.