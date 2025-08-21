Venezuela

¿Por qué persisten las fallas de agua potable en ciudades de Venezuela? Un experto reveló las razones

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Anuncian "parada de emergencia" del Sistema Tuy II que dejó sin agua a varios sectores de Caracas +ZONAS AFECTADAS
Foto: Archivo

El ingeniero José María de Viana, expresidente de la Hidrológica de la Capital (Hidrocapital), reveló este jueves detalles sobre las causas de los problemas en el suministro de agua potable en el país.

Tabla de Contenido

En primera instancia, Viana dejó claro que Venezuela cuenta con infraestructura adecuada para que todos los hogares tengan agua corriente. Esto se debe a las más de 100 plantas de tratamientos y los numerosos embalses.

Leer Más

reportero
EN VIDEO: Reportero cubría la desaparición de una niña, entró a un río y lo que sintió en sus pies fue espeluznante
«Sería bueno que se pongan de acuerdo» responde María Corina sobre tema inhabilitados y lo que dijo canciller chavista en la ONU
María Corina conversó con enviado especial de Trump: «Estuve al tanto de esta visita antes de que ocurriera»

«En general, podemos decir que la infraestructura que tenemos es suficiente para prestar un servicio de altísima calidad», expuso Viana en una entrevista con el periodista Román Lozinski.

El especialista explicó que, aunque hay capacidad, las ciudades reciben «significativamente» menos agua de la que necesitan. Según Viana, esto se debe a problemas de mantenimiento y reparación de la infraestructura.

«No es que por las redes se pierde el agua, es que estamos trayendo menos aguas a las ciudades y las estamos tratando mal», agregó Viana.

VIANA ALERTA DE VARIAS CIUDADES

Viana precisó que las localidades en una situación más crítica son Maracaibo y Ciudad Bolívar. «En general, los estados andinos se encuentran en una mejor condición, con San Cristóbal siendo un ejemplo de un servicio bien valorado», recordó.

El experto señaló especialmente el caso de Ciudad Bolívar, que depende de una única tubería proveniente del embalse del Guri. «Este problema no vino por falta de recursos, sino por falta de competencias», agregó Viana.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SAIME ANUNCIÓ NUEVA JORNADA DE VERIFICACIÓN DE DATOS Y RENOVACIÓN DE CÉDULA SIN CITA, ESTOS SON LOS REQUISITOS

El experto sostuvo que es crucial hacer mantenimiento. Foto: Archivo

A pesar de este complejo escenario, Viana consideró que podría haber mejoras en el futuro, basado en el talento local. «La ruta de reconstrucción está bastante clara en todos los sitios del país», apuntó.

Viana sostuvo que, en caso de tomar las medidas adecuadas, en tres años «el país podría tener un sistema de gran calidad». Así pues, espera que el agua «pase a ser un problema menos en la lista de los venezolanos».

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La desaparición y posterior asesinato de Sheylla Gutiérrez Rosillo, una joven madre peruana residente en California (EEUU), ha generado conmoción tanto en su país natal como en la comunidad latina de Estados Unidos.  
Temía denunciar violencia doméstica para no ser deportada de EEUU y apareció sin vida en un bosque
EEUU
Polémica en EEUU: La siniestra relación entre el nombre de una montaña y un caso de abuso infantil
EEUU
Horror en Colombia: Venezolano fue citado en un centro comercial y acribillado por motorizados frente a todos
Mundo