¿Por qué hubo fuerte despliegue policial en Bello Monte este 20Feb? Lo que se sabe

Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Bello Monte

Este viernes se registró una fuerte congestión vial en Bello Monte debido al despliegue de un gran número de organismos de seguridad, que provocó confusión entre la población que desconocía lo que estaba ocurriendo.

En imágenes compartidas desde temprano en las redes sociales se podían ver las largas colas que afectaron a las personas que se dirigían a sus trabajos o centros de estudio.

Sin embargo, los Comandos de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana 43- Distrito Capital confirmaron que se trató de un despliegue de organismos de seguridad.

«Este viernes, desde el municipio Baruta Av. Río de Janeiro, Bello Monte, se efectuó el despliegue integral de seguridad ciudadana, en perfecta fusión popular militar policial, desde la jurisdicción de la Zona Operativa de Defensa Integral Capital N° 81″, indicaron.

Asimismo, explicaron que contó con la participación activa del Comando de Zona para el Orden interno Número 43 Capital y de los Organismos de Seguridad Ciudadana.

 

«La acción estratégica tiene como principal objetivo, fortalecer el orden interno, promover la paz social y garantizar la protección integral de la nación», aseveraron.

En los videos difundidos se puede ver la presencia de diferentes componentes de la Guardia Nacional Bolivariana, así como policías municipales, estadales y PNB, entre otras.

