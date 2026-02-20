Cabello confirmó visita consular a Maduro y Cilia Flores en la cárcel de Nueva York, esto dijo

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó este viernes que Nicolás Maduro y Cilia Flores recibieron la visita de un funcionario venezolano en la prisión federal en la que se encuentran en Nueva York.

«Ya tuvo su primera visita consular, que le fue concedida. Habló con un funcionario nuestro de Venezuela y puede manifestarle cualquier cosa que quiera porque es una visita autorizada por el derecho internacional», indicó.

Asimismo, expresó que por eso solicitaba la presencia de funcionarios venezolanos en EEUU para que puedan estar «pendientes» de la pareja.

«Es una de las cosas que yo planteaba, si no tenemos allá embajadas o consulado, él no va a tener visita consular que esté pendiente de él y nuestra hermana Cilia (Flores)», comentó.

Diosdado Cabello sostuvo que todos los días hacen «diligencias» para que Maduro y Flores puedan regresar al país tras haber sido detenidos por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

«No hay día en que no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y Cilia», dijo durante un acto desde el estado Miranda.

🚨 Ministro Diosdado Cabello confirma que Maduro y Flores recibieron visita consular en Nueva York: «No hay día en que no se haga una diligencia para que nos devuelvan a Nicolás y Cilia» 📹 Cortesía pic.twitter.com/cZwjVmRO6V — PeriodistaAlejo (@PeriodistaAlejo) February 20, 2026

LA VISITA A MADURO Y CILIA FLORES

El encuentro fue confirmado a través de un documento judicial, el cual fue presentado ante la corte del Distrito Sur de Nueva York.

La visita tuvo como propósito garantizar que los acusados —Maduro y Flores— pudieran acceder a los servicios consulares correspondientes. Tal como lo había ordenado el tribunal.

En este sentido, el fiscal del caso, Jay Clayton, informó al juez Alvin K. Hellerstein que el 30 de enero «los demandados tuvieron una visita consular con un funcionario que representa a la República de Venezuela».

Esta comunicación responde a la instrucción emitida durante la audiencia de lectura de cargos del 5 de enero. Esto cuandola corte pidió al Gobierno estadounidense facilitar el acceso de Maduro y Flores a asistencia consular y notificar una vez cumplido el mandato.

El documento judicial subraya que la medida forma parte de las garantías procesales que deben recibir los acusados, independientemente de la gravedad de los cargos.