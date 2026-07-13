¿Por qué ha subido tanto el dólar oficial tras los terremotos? Lo que dijo un experto

Casi tres semanas han transcurrido desde los terremotos del 24 de junio, y el precio del dólar y el euro en el mercado oficial se disparó de manera significativa.

El 25 de junio, el dólar en el Banco Central de Venezuela se cotizaba en 617,63 bolívares; ahora 18 días después, se encuentra en 721,35 bolívares. Es decir, tuvo un incremento en el precio de 16,79% o 103,72 bolívares.

Esta cifra es muy significativa y más en el contexto que vive el país tras los devastadores terremotos. Pero, ¿por qué realmente subió tanto la tasa de cambio? El economista y magíster en moneda e instituciones financieras, Luis Crespo, conversó con Caraota Digital al respecto.

“Hay una depreciación del tipo de cambio de manera significativa del bolívar con respecto al dólar en medio de un momento donde el BCV ha intervenido en el mercado cambiario con una gran oferta de divisas sobre todo en los dos últimos meses (junio y julio) que superan los 1.800 millones, pero, a pesar de esa gran oferta, continúa la depreciación del tipo de cambio de manera significativa y observamos, por ejemplo, una mayor devaluación de 12 y 13%”, indicó.

En ese sentido, el analista económico sostuvo que “esto es un círculo perverso de devaluación y depreciación”.

“En definitiva genera un gran punto social por la pérdida de valor de los ingresos de las familias en un contexto de destrucción de salario que ya es inexistente y que precariza las condiciones de vida”, dijo el profesor universitario.

Sin embargo, acotó los elementos que motivan este incremento “son fundamentalmente la magnitud en la que el BCV sigue inyectando en la economía para financiar empresas del sector público”.

“Realizan unas ofertas significativas de divisas al mercado cambiario para intentar captar parte de esa liquidez y hemos observado ese comportamiento cíclico y perverso de destrucción del poder de compra del bolívar con respecto al dólar”, acotó Crespo.

EL DÓLAR Y EL MERCADO

A su juicio, el tema cambiario no se va a estabilizar “si no hay una política estructural que logre detener ese ciclo de transacción monetaria de empresas del sector público, es decir, que la política monetaria esté al servicio de la política fiscal”.

“Las magnitudes de inyección de divisa este año son significativas. En el primer semestre del año se ha superado lo que ingresó al mercado cambiario en 2025 y 2024. Estamos hablando de que 7 mil 200 millones de dólares de inyección en el mercado cambiario hasta el mes de junio. Y seguiría ese comportamiento en el mes de julio que podría estar en 2 mil millones más. Y el mercado no se estabiliza, por el contrario, la expectativa es que siga la depreciación del tipo de cambio con las implicaciones correspondientes”, comentó.

Crespo sostuvo que un plan económico debe tener una política económica que integre la fiscal, la monetaria y la cambiaria para que genere confianza.

“Ese plan acompañado de organismos internacionales, credibilidad y experiencia pueden generar un músculo financiero. Aparte del que se está utilizando para generar estabilidad en el tipo de cambio”, expresó.

EL MERCADO PARALELO

Por otra parte, señaló que el mercado paralelo aparece en momento de escasez. “En este caso si hay escasez de divisa tienes que ir al mercado que está dispuesto a ceder bien, pero a mayores precios”, agregó.

En ese orden de ideas, consideró que este mercado no va a desaparecer en el mediano plazo.

“Mientras ocurran perturbaciones en el mercado formal de divisa, donde hay una oferta que no logra satisfacer la demanda que es multifactorial a partir de las expectativas y del uso que vayas a tener de ella, y en la medida que no haya una fe creíble y las variables fundamentales y el mercado cambiario no opere de manera óptima seguirá el sistema del mercado paralelo”, resaltó.