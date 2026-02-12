¿Por qué falló Digitel? Esta sería la causa, según su presidente

Numerosos usuarios alertaron sobre fallas en los servicios de voz y datos en la red telefónica de Digitel el miércoles, 11 de febrero. Ahora el presidente de la empresa, Luis Bernardo Pérez, brindó detalles sobre lo ocurrido.

Pérez sostuvo una entrevista con la periodista Shirley Varnagy en Unión Radio. Desde un principio, subrayó que Digitel no sufrió un ataque, como indicaban especulaciones, a la vez que defendió los sistemas de seguridad de la red.

«No fue un ataque foráneo, no fuimos atacados (…) todos los sistemas son vulnerables, miren lo que pasó, pero definitivamente nuestros niveles de seguridad tienen muchísimos protocolos para eso», detalló Pérez.

El ejecutivo subrayó que la red telefónica cuenta con una plataforma «robusta» para contener agresiones o ataques. En tal sentido, subrayó que lo ocurrido fue un «problema interno de los Data Center que maneja Digitel hoy en día».

PÉREZ EXPLICA LA FALLA

Una vez descartó que la falla se debiera a un ataque, Pérez precisó que desde Digitel optimizaron los datacenter de la telefónica. Las investigaciones internas indican que esta fue la causa de los problemas registrados el miércoles.

«Hicimos una mejora para mejorar nuestros dos Data Center, que están ubicados uno en Caracas y uno en Valencia, para llevarlos a procesar más de 200 Gbps de capacidad servida», detalló Pérez, quien aclaró que la falla duró unas seis horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ELECCIONES Y VENTAS DE PETRÓLEO YA SUPERAN LOS $1.000 MILLONES: LOS PERLAZOS DEL SECRETARIO DE ENERGÍA DE EEUU DURANTE SU VISITA A VENEZUELA

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Shirley Varnagy (@shirleyvarnagy)



En ese sentido, la red de Digitel sufrió un «un error de un IP, producto del software nuevo que vino a Venezuela». «Es un error humano, es un error que definitivamente puede ocurrir en todos estos sistemas», apuntó.

El ejecutivo confirmó que la falla afectó la red de Digitel a nivel nacional, aunque las zonas más afectadas fueron la Gran Caracas y el centro del país. Igualmente, Pérez subrayó que los datos de los usuarios no presentaron problemas.