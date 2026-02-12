Elecciones y ventas de petróleo ya superan los $1.000 millones: Los perlazos del secretario de Energía de EEUU durante su visita a Venezuela

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, señaló que las ventas de petróleo venezolano ya superan los 1.000 millones de dólares.

Sin embargo, aseguró que esta es una cifra que podría quintuplicarse próximamente.

Asimismo, sostuvo durante una entrevista con NBC News que la cooperación que han tenido los funcionarios de Estados Unidos con Delcy Rodríguez ha sido «increíble».

«Llevamos cinco semanas tratando con Delcy (Rodríguez). Ha sido una cooperación increíble. Ella ha proporcionado información. Todo lo que sabemos hasta ahora ha resultado ser cierto. Ha logrado enormes cambios positivos, incluyendo la modificación de la ley de hidrocarburos del país en las primeras semanas. Así que diría que la cooperación ha tenido un comienzo espectacular», dijo.

Asimismo, Wright apuntó que «los venezolanos están al mando en Venezuela, pero EEUU tiene una enorme influencia sobre las autoridades interinas en Venezuela: la mayor fuente de ingresos que financia al Gobierno de Venezuela ahora está controlada por EEUU».

«Si impulsan un cambio positivo que beneficia a los estadounidenses y mejora las oportunidades de vida de los venezolanos, ese dinero fluirá. Si se desvían de ese camino, tenemos una enorme influencia», agregó, según lo reseñado por EFE.

LAS ELECCIONES EN VENEZUELA

El secretario de Energía, Chris Wright, también se pronunció sobre la posibilidad de unas elecciones en el país.

«Creo que sí. Ella lo sabe muy bien… Creo que reconoce que es una condición necesaria. Tenemos un plan. Ella conoce el plan. Estamos en las primeras etapas de un período de transición», comentó.

También resaltó que se están logrando «enormes avances» con el gobierno venezolano. «Ese es el objetivo: tener un gobierno representativo y libre comercio», apuntó de acuerdo a lo reseñado The Wall Street Journal.