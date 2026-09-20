¿Por qué el bolívar se convirtió en moneda de «compra inmediata»?, esto dice Datanálisis

La firma Datanálisis presentó su más reciente estudio denominado, “Tendencias del consumidor venezolano 2026”. Allí se determinó que guardar bolívares no es una alternativa, ante la rapidez de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional.

El estudio se realizó entre 8.000 consumidores a nivel nacional, según la ficha técnica del sondeo.

Al respecto, el presidente de la encuestadora, Luis Vicente León, explicó que el venezolano usa el bolívar como una moneda de compra inmediata, porque perdió su función como mecanismo de ahorro.

“El bolívar es la moneda de compra, pero no es la moneda de reserva. Es la moneda de compra porque te sale más barato comprar en bolívares por la brecha cambiaria”, explicó el economista, en reseña de Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que, “incluso cuando tienes bolívares que no te gastas, te volteas a comprar dólares para proteger patrimonialmente a tu familia”.

PRESUPUESTO DE SUBSISTENCIA

El sondeo de Datanálisis también analizó la distribución del presupuesto, por parte de las familias en Venezuela.

Al respecto, León explicó que “el 41% del presupuesto familiar se gasta en alimentación”. Mientras que la vivienda representa la segunda carga financiera, absorbiendo cerca del 9,5% de los ingresos. Pero, este porcentaje está destinado estrictamente a alquileres, limpieza y mantenimiento.

En tercer y cuarto lugar de los gastos se van al cuidado personal y la salud. “Los venezolanos están incluso más dispuestos a sacrificar una marca de alimentos para buscar un mejor precio, que sacrificar una marca de cuidado personal”.

Sin embargo, pese a la reducción del poder adquisitivo, el estudio reveló que el venezolano mantiene un alto nivel de consumo. “Para su nivel de ingreso, el venezolano sigue siendo consumista (…) compro para mí, compro para satisfacerme. Y ese proceso es muy venezolano, muchísimo más fuerte que en otros países de Latinoamérica”, destacó.