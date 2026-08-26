¿Representa una solución la dolarización en Venezuela? Esto explicó economista de Datanálisis

La dolarización total de la economía venezolana es uno de los temas que generó polémica desde el pasado fin de semana, luego de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desmintió que se contratara a Steve Hanke como asesor económico para aplicar el cambio de moneda.

Sobre la vialidad de una dolarización en el país habló, durante una entrevista concedida al Circuito Éxitos, el economista de Datanálisis, Fabián Campos.

El experto, consultado sobre el tema, consideró que la dolarización total de la economía venezolana no es viable en las condiciones actuales del país.

Campos explicó que su postura frente al tema es «más un tema de viabilidad que de preferencia» y se decantó por un modelo distinto.

«Pienso que se debería ir a un entorno multimoneda, donde haya libertad de convertibilidad y de acceso a todas las divisas para que la gente pueda decidir con qué moneda transaccionar», opinó.

Según el economista, ese esquema ya operó de facto en el país entre 2021 y 2022, cuando hubo mayor flexibilidad cambiaria y ningún tipo de impuesto a las divisas.

¿QUÉ FACTORES IMPIDEN UNA DOLARIZACIÓN?

Asimismo, Campos detalló cuatro factores que, a su juicio, impiden actualmente una dolarización formal. En primer lugar, la ausencia de una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo que evite que el retroactivo de los pasivos laborales se convierta en una deuda en divisas para las empresas.

En segundo lugar, la sobrevaluación cambiaria, que abarata las importaciones y golpea la competitividad de la industria nacional.

A esto se suma la dependencia de las divisas que ingresan por la renta petrolera y, por último, el techo que impone el la crisis en el sector eléctrico a la producción de crudo, lo que limita el flujo de dólares que puede circular en la economía.

«Si tú no tienes capacidad de aumentar tu producción de manera sostenida, entonces la divisa que te van a enviar para que circule en Venezuela va a depender mucho de eso», advirtió Campos.

El economista reconoció que la dolarización tendría ventajas, como un efecto de estabilización directa de los precios y la resolución de las distorsiones cambiarias, pero insistió en que el principal costo sería la pérdida de la autonomía monetaria y del control sobre la moneda nacional del Banco Central de Venezuela (BCV).

«Le estás quitando esa maniobra a futuro a Venezuela, yo no creo que sea la opción», afirmó, aunque insistió que sí cree que una moneda nacional puede convivir con el acceso libre a divisas extranjeras.

CAMINO LEGAL

Sobre el camino legal para una eventual dolarización, Campos sostuvo que tendría que pasar por una reforma legislativa e incluso constitucional, sujeta a consulta popular, además de coordinaciones con Estados Unidos por la asignación de masa monetaria.

Sin embargo, reiteró que su preferencia sigue siendo un entorno multimoneda: «Si se dan las condiciones en un futuro, pues evaluarlo, pero en este momento yo no lo veo viable. En el momento que sea viable, bueno, que se abra el debate, pero mientras no lo sea», recalcó.