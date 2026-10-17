¿Por qué Caracas pasó de ser una de las ciudades más inseguras a una especie de «paraíso»? Esto dice un reportaje de The New York Times

Un reportaje publicado por The New York Times destacó como Caracas ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas de la región a una de las más seguras, en apenas unos años.

Destaca que, los secuestros y robos, que eran de los delitos más comunes, han disminuido. También señala que la tasa de homicidios en Caracas se ha desplomado en los últimos años, un cambio notable para una ciudad que en su día fue conocida como la capital más violenta del mundo.

Resalta que los terremotos de junio pusieron de relieve lo frágil que podría ser esa recién adquirida sensación de paz. Esto cuando surgieron temores de que el tejido social de la ciudad pudiera desmoronarse.

Sin embargo, la delincuencia se ha mantenido en gran medida bajo control. Tanto que los visitantes que llegaron tras los terremotos quedaron asombrados por lo segura que se percibía Caracas.

La sensación de seguridad en la capital, y en algunas otras partes de Venezuela, se cuenta entre los mayores cambios en materia de seguridad de América Latina.

CÓMO SE LOGRÓ

Ignorando el sistema judicial, las brigadas policiales ejecutaron a miles de jóvenes pobres, según investigadores de las Naciones Unidas, en una campaña dirigida contra el grupo demográfico con mayor probabilidad de unirse a bandas criminales.

La migración masiva también influyó, ya que los miembros de las bandas constituían un pequeño porcentaje de los millones de personas que huyeron del colapso económico de Venezuela.

Luiz Izquiel, criminólogo, atribuyó esta ambivalencia a los métodos brutales que el gobierno utilizó para reducir las tasas de delincuencia.

“Una cosa es que Bukele se jacte de construir una de las prisiones más grandes del mundo”, dijo Izquiel. Así aludió al CECOT, el complejo penitenciario símbolo de las políticas de seguridad de El Salvador.

“Otra muy diferente es que Delcy celebre la ejecución de miles de venezolanos en nombre de la paz”, añadió, refiriéndose a la mandataria encargada, que sustituyó este año a Nicolás Maduro al frente de Venezuela.

Hace aproximadamente una década, Maduro puso en marcha lo que denominó “Operación Liberación del Pueblo”. Esto supuso el inicio de redadas policiales altamente militarizadas en barrios de bajos recursos. El objetivo declarado era desmantelar las bandas armadas.

Pero, en lugar de reducir la delincuencia a través del sistema judicial, la estrategia consistió en gran medida en ejecuciones extrajudiciales. Se centró principalmente en hombres jóvenes, justificando sus asesinatos bajo la etiqueta burocrática de “resistencia a la autoridad”.

Las fuerzas de seguridad venezolanas mataron al menos a 6.856 personas en un solo periodo de 18 meses entre 2018 y 2019. Esto, según constataron investigadores de las Naciones Unidas. A menudo manipularon las escenas del crimen para que pareciera que las víctimas se habían resistido a la detención.

La Corte Penal Internacional respondió con su propia investigación. Pero en julio, Venezuela anunció que se retiraría de la CPI.

MENOS DINERO PARA ROBAR EN CARACAS

Aun así, otros factores han contribuido al descenso de la delincuencia.

Cuando la economía venezolana se desplomó, mucha gente simplemente tenía menos dinero y menos objetos de valor que robar.

La delincuencia callejera también perdió parte de su atractivo. Esto ocurrió cuando Venezuela adoptó de manera informal el dólar estadounidense y comenzó a introducir sistemas de pago electrónico. La falta de moneda local en circulación redujo las oportunidades para los atracos y los secuestros exprés.

Tras las incursiones en zonas de bajos ingresos, las autoridades también llevaron a cabo redadas en las cárceles, que se habían convertido en el cuartel general operativo de algunas bandas.

El resultado, según algunos caraqueños, es una apariencia de seguridad en la que sustituyeron la era de las bandas callejeras por un sistema institucionalizado en el que la policía y las fuerzas militares ejercen el control tanto sobre el territorio como sobre las redes de extorsión.