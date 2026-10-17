HORROR EN MIRANDA: Tres menores fallecieron tras incendio que habría sido provocado por una falla eléctrica

Una verdadera tragedia ocurrió dentro de una vivienda situada en la zona de Quebrada de Miguel, sector Rangel de Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander del estado Miranda, después de que un voraz incendio presuntamente producido por un cortocircuito se desatara dentro de la residencia el viernes 16 de octubre, causando el fallecimiento de tres pequeños de uno, cuatro y seis años de edad.

Las primeras indagaciones técnicas desarrolladas por las autoridades en la escena señalan que una falla eléctrica producto de un cortocircuito se perfila como la causa principal que desencadenó el siniestro en la propiedad.

La estructura de la casa, construida con materiales improvisados, facilitó que las llamas se propagaran con extrema velocidad por todas las habitaciones. Esta situación impidió que los vecinos del sector pudieran entrar al inmueble a tiempo para rescatar a los tres pequeños, según medios locales.

Tras el llamado de alerta emitido por los habitantes de la comunidad, comisiones de los Bomberos del Estado Miranda, personal de Gestión de Riesgo, efectivos de la Policía Municipal y agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se desplazaron al sitio del suceso.

Los equipos de socorro procedieron a sofocar el fuego y asegurar el perímetro. Paralelamente, los funcionarios de la policía científica iniciaron la recolección de evidencias físicas y realizaron el levantamiento de los cuerpos para dar curso a las investigaciones de ley.

Hasta los momentos se desconoce si había alguien más dentro de la casa o dónde se hallaban los padres de las víctimas al momento de la tragedia.