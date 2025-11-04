Por extracción ilegal de musgo para pesebres autoridades activaron protocolos de protección

Los pesebres son una de las principales tradiciones decembrinas de Venezuela. Ante este escenario, las autoridades activaron protocolos de protección para evitar la extracción de musgo para estos nacimientos.

Raimer Gabriel López, funcionario del ministerio de Ecosocialismo, explicó que el estado Trujillo ha encabezado estas medidas. En ese sentido, alertaron de un elevado riesgo de extracción ilegal de esta planta.

«La idea es atacar y de manera efectiva el tráfico ilegal de musgos, de la barba de palo, líquenes, entonces es importante, ya que la región andina, en Mérida, Táchira y Trujillo, se produce la mayor extracción de estos vegetales», expuso López.

De acuerdo a Unión Radio, Trujillo es uno de los estados donde se da la mayor extracción irregular del musgo. «Por ello nos desplegaremos para actuar en todos los puntos de control», acotó López.

CAMPAÑA POR EL MUSGO

Por su parte, el Ministerio de Ecosocialismo activó una campaña para evitar la extracción y comercialización del musgo. En caso de que se siga usando en los pesebres, expertos alertan que su supervivencia local podría entrar en riesgo.

«El musgo es muy importante para mantener el equilibrio ecológico en los bosques, porque absorbe CO₂, retiene el agua, porque conserva el suelo estable y permite que el bosque se siga desarrollando de manera correcta», dijo el ministro Ricardo Molina.

La campaña se enfocará en varias partes del país, incluyendo los estados Miranda, Aragua, Trujillo, Táchira, Mérida y Caracas. «No extraigan musgo para arreglar, para adornar la Navidad, utiliza otros materiales y defiende la naturaleza», sentenció el ministro.

El Ministerio se enfocará en los consumidores del musgo, pero la campaña también incluye a quienes lo comercializan. Por tanto, los extractores o vendedores podrán enfrentar «sanciones».