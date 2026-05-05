Por este error habrían encontrado en el país a la mujer que mató a su nuera en México, aún sigue a la espera de su extradición

En las últimas horas han salido nuevos detalles sobre los días que estuvo en libertad Erika María Herrera, la mujer que mató a su nuera en México y posteriormente escapó a Venezuela.

Herrera estaría aún en Caracas a la espera de su extradición. «Fuentes del Cicpc nos informaron que Erika Herrera sigue en Venezuela. Ella aún no ha sido extraditada; está bajo custodia de funcionarios de la policía científica y bajo custodia de una comisión de Interpol enviados de México», dijo la corresponsal de El Pitazo, Glorimar Fernández en el programa Punto y Contexto de César Batiz.

Con respecto a cómo las autoridades dieron con su paradero, precisó: «Esta información aún está bajo investigación, pero te puedo dar un adelanto. Uso sus tarjetas de crédito. Las autoridades llegaron a ella por el uso de tarjetas de crédito de gente cercana a ella. Es por esto que dieron con su ubicación», concluyó.

¿CÓMO ERA SU VIDA EN VENEZUELA?

Tras su arribo a Venezuela, Herrera intentó pasar desapercibida. «Ella alquiló un apartamento, en residencias Parque Alegre en El Cigarral, en El Hatillo, a través de una plataforma que presta servicios de alquileres a viajeros. Tenía 10 días acá», detalló.

De igual forma, ofreció detalles sobre cómo pretendía evadir a las autoridades. «Aparentemente, pretendía empezar una vida normal. Hacía compras a través de delivery, los vigilantes de turno tenían con ella un trato normal».