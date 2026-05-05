Metro de Caracas incrementó sus tarifas, así quedó el costo por viaje

El Metro de Caracas comenzó a cobrar desde este martes una nueva tarifa de viaje, tanto para el boleto general, como para los estudiantes que usen el principal sistema de transporte de la ciudad capital.
Según pudo conocer Caraota Digital, a partir de ahora el costo del boleto general será de 90 bolívares, por lo que experimentó un incremento de 10 bolívares en comparación de los 80 que costaba anteriormente.
#5Mayo | El Metro de Caracas comenzó a cobrar desde este martes una nueva tarifa de viaje. Según pudo conocer Caraota Digital, a partir de ahora el costo del boleto general será de 90 bolívares, por lo que experimentó un incremento de 10 bolívares en comparación de los 80 que… pic.twitter.com/kzeH3gxIf7
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 5, 2026
Mientras tanto, los estudiantes deberán pagar una tarifa de 45 bolívares, experimentando un incremento de cinco bolívares en comparación de la tarifa anterior de 40 por viaje.
De igual forma, las personas de la tercera edad y discapacitados podrán seguir disfrutando del servicio de manera gratuita.
LEA TAMBIÉN: ¿POR QUÉ NO PUEDE HABER UN AUMENTO DE SALARIO QUE CUBRA LA CANASTA BÁSICA? LA EXPLICACIÓN DE UN EXPERTO
Cabe destacar que este representa el segundo ajuste de precios del Sistema Metro de Caracas en lo que va de año, que no aumentaba sus tarifas desde el pasado 16 de marzo.
Confirmo. pic.twitter.com/CzV0nTWloo
— Luis Martino (@lmartino76) May 5, 2026
Por otra parte, el incremento de este 5 de mayo no se anunció en ninguna de las redes oficiales de la compañía por lo que tomó desprevenidos a muchos usuarios que iban con el dinero justo para recargar sus tarjetas.
Se espera que este ajuste también se vea reflejado en los sistemas auxiliares del Metro de Caracas, como el Metrobús, BusCaracas y el MetroCable, que tradicionalmente mantienen una tarifa unificada con el sistema subterráneo.