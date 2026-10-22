Venezuela

Por estas razones impidieron el trabajo periodístico de dos canales de TV en la AN, según el SNTP

Carlos Ramiro Chacín
Carlos Ramiro Chacín
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Fiscal

Funcionarios de seguridad impidieron las labores reporteriles de los equipos de dos canales de televisión en la Asamblea Nacional, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP).

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El Parlamento designó este jueves a los 12 integrantes de la sociedad civil para el Comité de Postulaciones Judiciales. Al igual que otros medios, los equipos de Televen y Venevisión fueron al Palacio Legislativo para cubrir la sesión.

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De acuerdo al reporte del SNTP, funcionarios interceptaron a ambos equipos en el interior del hemiciclo del Parlamento. Luego, «impidieron grabar avances informativos y pases en directo durante el nombramiento y la juramentación del Comité de Postulaciones Judiciales».


Los equipos reporteriles estaban en el balcón de prensa de la Asamblea Nacional durante la sesión ordinaria de este jueves. Otros medios de comunicación, tanto oficial como independientes, estaban en el Parlamento durante la jornada.

IMPEDIMENTO A LOS EQUIPOS

El SNTP denunció que «reporteros intentaban grabar sus reportes desde el balcón de prensa, donde regularmente hacen las coberturas». Los agentes «alegaron un criterio de seguridad y privacidad para impedirles hacer el trabajo».

Andrés Eduardo Díaz Hernández, periodista de Venevisión, calificó de «arbitrario e inaceptable» lo ocurrido en el Parlamento. «Quienes dicen ser la seguridad de la Asamblea Nacional nos impiden grabar la noticia del día», aseveró en redes sociales.

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El periodista relató que el personal alegó «órdenes superiores» para impedir que grabaran dentro del hemiciclo. «Informar es nuestro trabajo; la censura no tapará lo de interés público», apuntó.

Los hechos en la Asamblea Nacional se dieron un día después de que la Mesa de Diálogo acordara seguir trabajando en el levantamiento de medidas que afecten la libertad de expresión y el derecho a la información.

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