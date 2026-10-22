Asamblea Nacional pospone discusión para reformar la ley del sistema eléctrico

EFE.- La Asamblea Nacional, pospuso este jueves la segunda discusión de una reforma parcial de la ley del servicio eléctrico, un sector golpeado por la severa crisis que atraviesa el país, donde los cortes diarios de energía han motivado años de denuncias y protestas sociales.

Durante una sesión ordinaria, el diputado Pedro Carreño pidió el diferimiento de la segunda discusión -necesaria para que la reforma de la ley sea aprobada- para seguir trabajando el instrumento.

La ley tiene por objeto regular el servicio eléctrico en todo el territorio nacional, así como los «intercambios internacionales de energía a través de las actividades de generación, transmisión, despacho, distribución y comercialización», según una lectura del proyecto.

El instrumento promete «contribuir a garantizar el acceso y disfrute universal de todas las personas a un servicio eléctrico en condiciones de igualdad, continuidad, regularidad, seguridad y calidad».

Además, plantea «la construcción de un sistema eléctrico nacional eficiente, eficaz, efectivo, transparente, sostenible y seguro que garantice los derechos de las personas».

Crisis eléctrica en el país

Venezuela afronta una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones se han incrementado.

La oposición y expertos aseguran que se debe a la corrupción y la falta de mantenimiento, aunque el Gobierno señala que el problema se debe a las sanciones, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.

La Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines estimó que la recuperación del sistema eléctrico en Venezuela requiere de una inversión de hasta 40.000 millones de dólares.