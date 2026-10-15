Los dardos de Iris Valera y Freddy Bernal contra Trump en apoyo a Maduro y Cilia Flores

EFE.- Freddy Bernal e Iris Varela reafirmaron este jueves que el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, están «secuestrados» en Estados Unidos, donde permanecen detenidos y defendieron hoy su inocencia frente al nuevo cargo de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía la semana pasada.

«El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde cualquier rincón, reafirma las banderas de la libertad absoluta para Cilia Flores (…), que junto con el presidente Nicolás Maduro están secuestrados en los Estados Unidos», manifestó el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal.

Bernal se pronunció por el PSUV en un audio publicado en su cuenta de Instagram, en el que además exigió la «libertad absoluta» de Flores a propósito de su cumpleaños número 70.

«Cilia Flores, secuestrada vilmente el 3 de enero por una potencia imperial violando todas las reglas del derecho internacional», añadió el gobernador en referencia al día en que Estados Unidos capturó a ambos en Caracas durante una operación militar.

Por su parte, la diputada Iris Varela consideró que Estados Unidos escogió este jueves como fecha para realizar una audiencia por el cumpleaños de Flores.

«No es casual, es una jugada miserable y propia de quien se siente por encima de todo orden social, judicial, político, económico o militar. Es una grotesca actuación de quien no tiene escrúpulos y está señalado de los crímenes más aberrantes», escribió Varela en X.

Ni la mandataria encargada Delcy Rodríguez ni su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, así como otras figuras importantes del PSUV como el ministro de Interior, Diosdado Cabello, se han pronunciado sobre la audiencia de hoy contra Maduro y Flores.

En el cumpleaños de nuestra hermana, camarada, compatriota y amiga Cilia Flores de Maduro quiero manifestar una vez más públicamente mi absoluto y total rechazo a la canallada que el gobierno gringo ejecuta descaradamente contra nuestro Presidente y Diputada! Escoger esta fecha.. — maria iris varela (@irisvarela) October 15, 2026

De esta forma, Iris Varela y Freddy Bernal, rechazaron las acciones que se suscitaron este jueves contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.

Ambos comparecieron este jueves en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York una semana después de que la Fiscalía endureciera su imputación acusándoles de conspiración para cometer torturas y ampliando a ambos el cargo de narcoterrorismo, que antes solo recaía sobre Maduro.

Maduro se declaró no culpable de los nuevos cargos, como ya hizo con los anteriores, y aseguró ante el juez que la imputación está basada en «falsas acusaciones y testimonio contra su persona».

Su esposa, quien en todas las audiencias ha mantenido una postura más discreta, se limitó a declararse «completamente inocente» y «no culpable» de los nuevos cargos.

Tras la nueva acusación, Maduro y Flores están imputados de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a EE.UU., posesión y conspiración para poseer armas destructoras, además de conspiración para cometer torturas.

En su último escrito, la Fiscalía acusa al matrimonio venezolano de conspirar para distribuir y poseer cocaína con intención de distribuirla y proporcionar «algo de valor económico» a personas u organizaciones relacionadas con «actividades terroristas».

Entre ellas, señalan una supuesta cooperación con organizaciones designadas por EE.UU. como organizaciones terroristas extranjeras como las FARC, algunas de sus facciones, el Tren de Aragua o el Cartel de Sinaloa.