Por estas razones consideran que los vuelos entre Caracas y Chile son «súper necesarios»

La aerolínea LATAM Airlines anunció la ruta entre Caracas y Santiago de Chile, con varias frecuencias semanales desde el próximo año. Desde el sector turístico consideran que el retorno de estos vuelos es sumamente «importante».

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, habló sobre estos vuelos con la periodista Shirley Varnagy. Para la gremialista, se trata de una ruta «súper necesaria».

«Cualquier ruta es bienvenida, pero si es una de estas donde no había ningún tipo de asistencia anteriormente desde hace algún tiempo, por supuesto que mucho más aún», explicó Herrera.

Chile es uno de los principales centros de la diáspora venezolana, contando con unas 800.000 personas, según estimaciones. La importancia de estos vuelos radica en la relación con la comunidad migrante, a lo que se suman temas corporativos de interés en ese país.

SE VAN SUMANDO VUELOS

La ruta con Santiago de Chile será gestionada por LATAM Airlines. Los vuelos comenzarán el próximo 3 de enero y contarán con cuatro frecuencias semanales, conectando a Caracas con una de las ciudades más importantes del continente.

La reactivación de esta ruta no es un caso aislado, puesto que en los últimos meses se ha ampliado la conectividad aérea con el país. Herrera destacó el incremento de los vuelos internacionales hacia distintos continentes.

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Herrera recordó la llegada de Qatar Airways el próximo 4 de noviembre con una ruta hacia Doha y de United Airlines en enero de 2027 con vuelos hacia Houston. A esto se suman las conversaciones para reanudar frecuencias con Roma y Aruba.