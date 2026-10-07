Emitieron alerta sanitaria por riesgos para la salud relacionados con fenómeno El Niño, esto es lo que debes saber

El ministerio para la Salud emitió una alerta sanitaria en todo el país producto de los riesgos para la salud ocasionados por las anomalías climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño.

«Este evento extremo altera los patrones hidrometeorológicos en el país, propiciando sequías prolongadas en ciertas regiones y precipitaciones torrenciales focalizadas en otras, lo que genera un escenario de alto riesgo epidemiológico por el incremento acelerado de enfermedades transmitidas por vectores, infecciones hídricas, afecciones respiratorias derivadas de incendios forestales y complicaciones por estrés térmico», indicó el organismo.

En este sentido, señaló que la alerta sanitaria busca contener la propagación de enfermedades como dengue, chikungunya, zika y malaria.

Además, acotó que se pondrán en marcha jornadas comunitarias de deschatarrización y saneamiento ambiental. «En cada vivienda es indispensable cepillar y lavar periódicamente los recipientes de almacenamiento, mantener tanques, pipotes y tambores herméticamente tapados, y colocar mallas protectoras en ventanas y depósitos de agua, eliminando de forma sistemática cualquier objeto en desuso susceptible de convertirse en criadero de zancudos».

No obstante, advirtió sobre el riesgo de otros tipos de enfermedades. «En materia de higiene hídrica y prevención de cuadros gastrointestinales graves o leptospirosis, la población debe asegurar el consumo exclusivo de agua segura mediante el hervido vigoroso de 3 a 5 minutos o la cloración doméstica a razón de 2 a 3 gotas de hipoclorito de sodio comercial al 5% por cada litro, dejándolo reposar media hora».

Además, emitió otras órdenes a la población en general: «Se ordena evitar el contacto o tránsito descalzo en aguas estancadas e inundaciones, desinfectar rigurosamente los alimentos antes de su consumo, mantener el lavado frecuente de manos con agua y jabón y disponer la basura en contenedores cerrados y elevados para impedir la proliferación de roedores».

De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a la prevención por las altas temperaturas. «Se recomienda garantizar una hidratación continua y priorizar el resguardo de niños menores de cinco años, adultos mayores y pacientes con patologías crónicas, evitando la exposición solar directa entre las 11:00 a.m. y las 3:30 p.m.»

Finalmente, reiteró el llamado ante una patología a no automedicarse. «Especialmente prohibiendo el uso de aspirina o AINEs ante cuadros febriles por el riesgo de complicaciones hemorrágicas, y acudir de manera oportuna al Consultorio Médico Popular (CMP) o Centro de Diagnóstico Integral (CDI) más cercano ante síntomas de alarma como fiebre persistente, vómitos, dolor abdominal o diarreas agudas».