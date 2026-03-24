«Por cobros desmesurados»: Anuncian investigación a estacionamientos privados de centros comerciales

La Asamblea Nacional abrió este martes una investigación contra los estacionamientos privados del país, luego de que surgieran denuncias sobre «cobros desmesurados» en centros comerciales o edificios.

El diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea, pidió la palabra para expresar la denuncia. En tal sentido, afirmó que ha recibido quejas, tanto en redes sociales como de forma presencia, sobre la situación de los estacionamientos.

«Hemos recibido más de una denuncia o hemos sido víctimas del cobro desmesurado de distintas tarifas en los distintos estacionamientos privados, llámese centros comerciales o edificios privados», expresó el parlamentario.

Infante dijo que esta situación genera «incomodidad» entre parte de la ciudadanía. «Ha habido varias revisiones. Centros comerciales que cobran tarifa plana de 3 a 8 dólares y en divisas. Incluso, han eliminado las tarifas por hora», acotó.

INVESTIGACIÓN A LOS ESTACIONAMIENTOS

El parlamentario sostuvo que la Asamblea Nacional es el «centro del debate político» y debe abordar la situación de los estacionamientos. En tal sentido, pidió la apertura de una investigación al respecto.

«Queremos proponer que la Comisión de Administración y Servicios pueda revisar, corregir, fiscalizar y tomar las acciones ajustadas a la ley que permitan proteger a nuestro pueblo con el pago excesivo de los estacionamientos», dijo.

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La Comisión coordinará las investigaciones con el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Los diputados Pedro Carreño, Francisco Torrealba y José Gregorio Correa se encargarán del caso.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió que la investigación se enfoque tanto en los estacionamientos de Caracas, como los del resto del país. Luego deberán entregar un «informe de manera perentoria».