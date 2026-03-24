EN VIDEO: Parlamento prorrogó por 48 horas la elección del fiscal general y defensor del pueblo

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó este martes que el organismo no se ha puesto de acuerdo en la designación de un nuevo fiscal general y defensor del pueblo, cargos que se encuentran con funcionarios en calidad de encargados.

Rodríguez habló sobre estos cargos durante la sesión ordinaria desde el Palacio Federal Legislativo. A varias semanas de las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, los diputados no han elegido a los nuevos funcionarios.

«Nosotros debemos insistir en propuestas que busquen el consenso absoluto o al menos la comprensión», dijo Rodríguez. «No hemos podido lograr el nombre del consenso y se lo decimos con todo afecto y respeto», agregó.

Rodríguez aseguró que el proceso «ha roto récords de inscripciones» y que la mayor parte de los candidatos cumplen las «credenciales». Sin embargo, indicó que «también había malandros que se quisieran colar» y tenían «antecedentes penales».

«Los que quedaron, un grupo de casi 60 personas para ser evaluados para los cargos de fiscal y defensor muchos de ellos tenían más que suficientes requisitos cumplidos para ello», señaló Rodríguez.

PRÓRROGA DE 48 HORAS

Una vez reconoció que no había un acuerdo con estos cargos, Rodríguez propuso extender por 48 horas el proceso de las designaciones. En tal sentido, pidió que se evalúen las credenciales para conseguir «la piedra filosofal del consenso».

«Que esa Comisión Especial designada para la evaluación de las credenciales de los venezolanos y venezolanas que han optado a los cargos de Fiscal y Defensor del Pueblo se haga extensiva una prórroga de 48 horas hasta el próximo día jueves», dijo Rodríguez.

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Durante esta misma alocución, Rodríguez también pidió extender por otros 30 días las labores de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. La plenaria aprobó la propuesta.