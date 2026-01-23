Polvo del Sahara llegará a Venezuela en los próximos días, Inameh advirtió sobre sus efectos

Esta semana llegará a Venezuela una nube de polvo proveniente del desierto del Sahara, generando calima en buena parte del territorio nacional, de acuerdo al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo activó las actividades de gestión de riesgo entre el jueves, 22 de enero, y el próximo martes, 27. Así pues, desde el Inameh y otros organismos de emergencias esperan atender los efectos del desierto del Sahara.

«Se prevé el ingreso de concentraciones del polvo sahariano, en cantidades leves en la porción oriental del país, el cual se irá desplazando progresivamente a la región central del territorio», detalló el Inameh.

El organismo recordó que el polvo del Sahara tendrá consecuencias en el país. «Esta situación limita la formación importante de nubosidad y reduce la visibilidad horizontal», añadió.

INAMEH ALERTA DEL POLVO

Las autoridades exhortaron a los ciudadanos a tomar las medidas preventivas ante la llegada del polvo sahariano. Igualmente, recordó que los organismos de emergencias se mantienen atentos al desarrollo de la situación.

«Desde el Inameh y con todo el sistema nacional de gestión de riesgo, mantenemos un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a su debido tiempo», concluyó el Inameh.

Los venezolanos conocen bien el polvo del Sahara, puesto que ha llegado al territorio nacional en los últimos años en el primer semestre del año. Se trata de «partículas de arena suspendidas en la atmósfera».

De acuerdo a especialistas, puede ser recomendable usar tapabocas y evitar hacer deportes al aire libre, dependiendo de cada caso. Asimismo, las personas más vulnerables deben tratar de no salir al exterior cuando la nube es más densa y mantener las ventanas cerradas.