Venezuela

Policías metropolitanos rompieron el silencio: Esto revelaron tras salir de prisión

Angel David Quintero
Angel David Quintero
5 Min de Lectura
Venezuela

Momentos emotivos se vivieron la noche de este martes con la liberación de los tres funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes eran los presos políticos con mayor tiempo en los calabozos de los organismos de justicia en Venezuela.

Tras salir del centro de reclusión donde se encontraban, lo primero que hicieron fue extender sus brazos al cielo y dar las gracias por estar nuevamente en libertad. Posteriormente, comenzaron a recibir las felicitaciones por parte de todas las personas que estaban afuera de la cárcel.

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Luis Molina, uno de los liberados, señaló: «Fueron casi dos décadas privado de libertad injustamente, pero gloria a Dios ya estamos en libertad. Estar preso injustamente es fuerte».

De igual forma, indicó que no supieron nada de la liberación hasta la última hora. «Nos llamó el director y nos dijo que estábamos en libertad, que si teníamos quién nos viniera a buscar. Recibimos el llamado a las 6 de la tarde. Ahora a reencontrarnos con nuestros familiares, con nuestros hijos y posteriormente tenemos que ir con el tribunal».

«No sabemos qué medidas. Ahora iré a visitar a mi familia, a mi viejita que anhelaba tanto esta situación», concluyó.

Mientras tanto, Erasmo Bolívar resaltó la emoción que tienen. «En estos momentos a uno le faltarían palabras para expresar tantas cosas que vivimos. Hay que darle gracias a Dios primero que nada, nos mantuvo firme, fuertes todo este tiempo. Hay mucha gente que está pendiente de nosotros. Hoy en día también le doy gracias a todas esas personas que han sido solidarias con nosotros, que han sido leales con el caso de nosotros, que nunca nos han olvidado, que siempre no han tenido presente».

«Quizás nos encontraremos a una Venezuela totalmente distinta a la que dejamos, pero sé que vamos a colocar nuestro granito de arena, encontrarnos con una Venezuela que no fue la que dejamos hace dos décadas. Por referencia de mis familiares sé que el estado La Guaira ha cambiado mucho, incluso hasta con un estadio nuevo que no conozco», resaltó.

«Nosotros nos encontrábamos en nuestra celda y nos llamó el director y nos notificó la libertad», asentó.

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Finalmente, Héctor Rovaín, destacó que se mantuvo fuerte gracias a su fe.

«Es fuerte, esta situación no es nada fácil. Dios siempre tiene el control. La fortaleza que tengo es porque Dios me la ha dado. Esto es un mensaje que le doy a las personas que están pasando situaciones difíciles. Yo decía que muchas personas están más presas estando afuera que nosotros estando adentro, porque no tienen a Jesucristo en sus corazones».

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