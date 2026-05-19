(EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio inicio este martes a una segunda etapa de la caminata para pedir el cese de las sanciones de Estados Unidos y aseguró, dirigiéndose al presidente Donald Trump, que no descansará hasta que su país sea libre de estas medidas, impuestas desde 2017.

«No vamos a descansar, presidente Trump, hasta que Venezuela sea libre de sanciones que ejerce un control indebido sobre nuestras industrias, que (…) ejerce dificultades para que los sectores productivos, tanto públicos como privados, puedan desarrollarse ampliamente», dijo en un encuentro con trabajadores en el estado Bolívar, fronterizo con Brasil, transmitido por el canal estatal VTV.

De esta manera, la mandataria dio inicio a esta segunda etapa de esta peregrinación que en su primera fase recorrió varias ciudades de Venezuela entre el 19 y 30 de abril.

#19Mayo | Delcy Rodríguez a Trump: «No vamos a descansar hasta que Venezuela sea libre de sanciones» Video: VTV pic.twitter.com/XPAF6WekWh — Caraota Digital (@CaraotaDigital) May 19, 2026

Ahora, la caminata recorrerá al menos cuatro pueblos de cada estado de Venezuela, según explicó el lunes el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en una rueda de prensa del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Según dijo la mandataria encargada el pasado 29 de abril, unas 1.081 sanciones extranjeras pesan contra Venezuela.

Desde que Rodríguez asumió como presidenta encargada de Venezuela, luego de la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos ha flexibilizado con licencias las sanciones que impuso contra el sector hidrocarburos, la minería y el sistema financiero público del país caribeño.

El alivio ha permitido la firma de acuerdos con transnacionales energéticas y el restablecimiento de relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras años de aislamiento.

Sin embargo, Rodríguez ha insistido en que una licencia no es el levantamiento de las medidas.