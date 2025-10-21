Venezuela

Polémica en redes: Creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en centros comerciales

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

La directora ejecutiva de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales (Cavececo), Claudia Itriago, confirmó este martes que los creadores de contenido deben pedir permiso para grabar en un centro comercial.

Hace pocos días se desató una polémica en redes sociales por la supuesta prohibición de grabar en centros comerciales. Itriago sostuvo una entrevista en el programa Shirley Radio y aclaró que esta normativa no es nueva.

«Son espacios privados (…) que se abren al público, pero son espacios privados. Pero hay un tema que a nosotros nos gusta garantizar mucho, que son nuestro público, nuestros visitantes», apuntó Itriago.

La gremialista aclaró que «históricamente» se debe tramitar un permiso de estas características. En ese sentido, los creadores de contenido deben acudir a la oficina de mercadeo para recibir la autorización.

ITRIAGO CITA OTROS CASOS

De igual forma, Itriago aseguró que hay una normativa semejante a nivel mundial. Incluso, afirmó que los creadores de contenido deben tramitar un permiso municipal y pagar impuestos para hacer grabaciones en centros comerciales de Chile, Argentina y Brasil.

«Sería muy loco de nuestra parte, o de los centros comerciales, que permitieran a una persona llegar, ir y vender, promocionar productos que ni siquiera se venden dentro del centro comercial», acotó Itriago.

La gremialista subrayó que, aunque esta medida pueda ser impopular, solo busca mantener un control en las instalaciones, puesto que algunos contenidos no van de la mano de los «valores» del centro comercial.

