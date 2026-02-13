Venezuela

¿Podría viajar Trump a Venezuela? Lo que respondió el secretario de Energía de EEUU

Kharelys Mendez
Por Kharelys Mendez
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, no descartó una posible visita del presidente Donald Trump a Venezuela.

Tras ser consultado por el periodista de CNN, Stefano Pozzebon, sobre la posibilidad que eso ocurra antes de 2028 que se terminaría su mandato en EEUU, Wright respondió:  «No lo sé, pero es un hombre de paz y progreso, así que no me sorprendería verlo», expresó.

¿Por qué se disparó la obesidad severa en EEUU?, informe revela razones
Youtuber Alex Tienda fue arrestado en Guyana cuando hacía documental sobre el Esequibo
Jorge Rodríguez dice que van a «revolcar» a la oposición el 28J: «Se lo merecen»

Vale mencionar que el propio Trump había dicho hace varias semanas que en un futuro podría viajar a Venezuela

«Creo que en algún momento será seguro», dijo durante una entrevista con The New York Times en la Oficina Oval.

TRUMP SOBRE VENEZUELA 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar este miércoles, 11 de febrero, a Venezuela en el centro de su discurso energético al asegurar que su administración se ha “encariñado mucho” con el país suramericano resaltando los acuerdos petroleros. 

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que Estados Unidos está reafirmando su “independencia y dominio energético” y volvió a destacar que 50 millones de barriles de petróleo venezolano se encuentran en ruta hacia Houston para su refinación, como parte de los acuerdos bilaterales alcanzados en los últimos meses. 

LEA TAMBIÉN: EN CLAVES: DELCY RODRÍGUEZ Y CHRISTOPHER WRIGHT HABLARON DE PETRÓLEO, GAS, MINERÍA Y ELECTRICIDAD

«Reafirmamos nuestro compromiso con la independencia y el liderazgo energético estadounidense», expresó el mandatario estadounidense.

«Tenemos un nuevo grupo de personas con el que nos hemos vuelto muy cercanos, llamado Venezuela. En este momento, tenemos 50 millones de barriles de petróleo en camino a Houston para su refinado», enfatizó Trump.

