En claves: Delcy Rodríguez y Christopher Wright hablaron de petróleo, gas, minería y electricidad

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, informaron de una «asociación productiva a largo tiempo» entre ambos países tras su reunión en el Palacio de Miraflores.

«AGENDA ENERGÉTICA»

Rodríguez y Wright brindaron una breve declaración tras su reunión. La mandataria encargada confirmó que el encuentro marcó el primer punto para una «asociación productiva a largo tiempo» entre Venezuela y Estados Unidos.

«Esto permite una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que sea productiva, efectiva, beneficiosa para ambos países, complementaria y trabajar juntos», detalló Rodríguez.

La mandataria encargada indicó que en la reunión concordaron que «Venezuela y Estados Unidos han tenido una relación energética durante siglo y medio». «Ha estado acompañada por altos y bajos en nuestras relaciones políticas y geopolíticas», añadió.

A pesar de estos momentos de crisis diplomáticas, Rodríguez insistió en que «a través de la diplomacia vamos a superar nuestras diferencias». eEste acuerdo energético será crucial para «asumir con madurez» el diálogo entre ambos, insistió.

«Hemos conversado sobre proyectos en materia de petróleo, gas, minería y de energía eléctrica», reveló Rodríguez. Ahora la delegación técnica estadounidense «ve los caminos para avanzar lo más rápido posible».

INVERSIÓN Y MEJORA DE LA PRODUCCIÓN

Posteriormente, Wright destacó que las relaciones con Estados Unidos y Venezuela han pasado por distintas situaciones. Sin embargo, insistió a Rodríguez que Donald Trump, presidente norteamericano, tiene un plan para Venezuela.

«Quiere transformar la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Trae una agenda para convertir a las Américas grandes de nuevo (…) Traer a comercio, paz, prosperidad, trabajos y oportunidades al pueblo de Venezuela», acotó Wright.

El secretario subrayó que «no se solo trata de palabras», sino que tienen «planes y acciones específicas» para el país. También afirmó que Trump no busca «conflicto o acciones militares».

«Nuestro gobierno ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias. Existiendo negocios y nuevos negocios que quieren entrar, las compañías nacionales venezolanas pueden comprar productos, invertir dinero, aumentar la producción petrolera y crear empleos», agregó Wright.

«ECONOMÍA LIBRE»

«Queremos que los venezolanos y la economía sean libres», aclaró Wright. En ese sentido, el secretario insistió en que la Casa Blanca busca impulsar las «tremendas oportunidades» que hay en Venezuela.

Wright confía en que ambas partes puedan superar los problemas, mientras que se invierte en los recursos naturales del país. Sin embargo, consideró que lo más importante son los «increíbles seres humanos que son los venezolanos».

El secretario concluyó que, si trabajan juntos, se puede conseguir un «aumento dramático» en la producción petrolera, gasífera y eléctrica. Así pues, buscan «incrementar las oportunidades laborales, salarios y calidad de vida» de los venezolanos.

Durante su estancia en Venezuela, Wright visitará el jueves yacimientos petroleros en el estado Anzoátegui, a la vez que avanza en el «histórico acuerdo energético». También se reunirá con «líderes empresariales de los principales sectores y el pueblo venezolano».