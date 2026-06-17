¿Podría el país adoptar una criptomoneda en su economía como hizo El Salvador? Lo que reveló un experto

Durante años muchas personas han mirado a El Salvador como un ejemplo para las políticas que se deberían aplicar en Venezuela. Una de ellas pasa por la adopción oficial de una criptomoneda para estabilizar su economía.

El economista, especialista en finanzas de empresas y profesor del IESA, Aarón Olmos, conversó con Caraota Digital para explicar todos los temas a considerar si se llevara a cabo una adopción de dicha magnitud.

Olmos destacó que Venezuela ya tiene un antecedente importante. «Desde el propio experimento del Petro que yo siempre digo que no fue una mala idea, sino muy mal implementado», dijo.

«Muchos bancos centrales del mundo están en la carrera por tener su propio criptoactivo, entonces no es tan descabellado al final de cuentas», agregó.

En los últimos años un importante número de venezolanos ha adoptado el USDT como moneda de intercambio o para reservar sus riquezas. Sin embargo, ¿Podría adoptarse de manera oficial dentro del sistema financiero?

«Lo que se tendría es que estar buscando es una mayor participación del bolívar, recuperar su valor intrínseco. Pero digamos que permitimos que ese dólar USDT, que ya circula y que solventa muchos problemas a muchas personas, esté presente y se reconozca formalmente, ese tipo de cosas se pueden estructurar, pero tendrían que estar bajo el paraguas y ser guiadas de la mano de la políticas monetarias y cambiarias del BCV para que no ocurran algunas cosas que ya llegaron a pasar como pasó con el petro que era reconocido por el BCV, pero estaba divorciado de la política monetaria del Banco Central», recordó.

En este sentido, reiteró que no se pueden volver a repetir los errores que se cometieron con el petro. «Había cosas que se hacían, pero no necesariamente contaban con el aval del banco. El banco está en conocimiento, pero no necesariamente estaba articulando políticas para evitar, por ejemplo, la liquidez que se está generando a partir de los USDT que están circulando crean distorsión monetaria».

«En El Salvador se intentó hacer algo asumiendo que era moneda de curso legal, podía utilizarse el bitcoin para cobrar, para pagar, para todas las operaciones económicas. Sin embargo, hay un tema también de adopción, de educación. Tú tienes que educar a la población con el uso de estas herramientas», continuó.

«Entonces pudiesen tener un rol protagónico porque son rápidas, sencillas, versátiles, están en nuestros teléfonos y lo que deberían tener es una mayor y mejor orientación por parte del ente emisor», concluyó.