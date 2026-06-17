Lo que comentó el encargado de negocios de EEUU sobre la «estabilización de la red eléctrica» en el país tras acuerdos del Gobierno

El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, se pronunció este miércoles sobre el acuerdo firmado entre General Electric Vernova y las autoridades venezolanas para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

«El memorando de entendimiento entre General Electric Vernova y Corpoelec marca un paso importante hacia la estabilización de la red eléctrica de Venezuela y el aumento de la generación de energía a corto plazo», indicó.

Asimismo, comentó que este acuerdo apoyará el empleo, la inversión y la recuperación económica en el país.

«Un suministro eléctrico confiable es fundamental para el crecimiento y la prosperidad. Seguimos con Venezuela», señaló.

De igual forma, Barrett sostuvo que este «nuevo avance» ocurrió «bajo el plan de tres fases del presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio».

Se concreta un nuevo avance bajo el plan de tres fases del Presidente Trump y el Secretario Rubio. El memorando de entendimiento entre GE Vernova y Corpoelec marca un paso importante hacia la estabilización de la red eléctrica de Venezuela y el aumento de la generación de energía… pic.twitter.com/bov3csqVkO — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) June 17, 2026

LA FIRMA DEL ACUERDO

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, encabezó este lunes la firma de un «acuerdo estratégico» con la empresa General Electric, que busca atender la crisis eléctrica.

«Durante seis semanas han estado en nuestro país haciendo un levantamiento muy preciso y minucioso sobre el SEN, tanto en su generación hídrica como térmica», indicó Rodríguez, quien calificó de «paso histórico» el memorando de entendimiento con General Electric.

Rodríguez instó a que el memorando se convierta en un «contrato» en «lo más breve posible». Así pues, espera que comiencen cuánto antes estos «trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios».

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La mandataria encargada subrayó que el objetivo es alcanzar un contrato de cuatro años que recupere 5.000 megavatios para el SEN. «Son necesarios para la vida nacional, tanto para cada hogar venezolano como para la plataforma industria del país», agregó.

«Estamos firmando y avanzando en generación para Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el sostenimiento de la producción petrolera en nuestro país (…) Es importante que el país sepa los pasos que se están dando», acotó Rodríguez.