«Podré caminar y llevarle flores a mi mamá»: Periodista Ramón Centeno recibió donación para costear su operación

El periodista y expreso político Ramón Centeno recibió una donación con la que podrá pasar por quirófano para poder volver a caminar.

El anuncio de la donación lo dieron desde el programa Guarimba Digital, donde hicieron una campaña de recaudación para la operación de Centeno. En este sentido, el periodista mostró su agradecimiento por el apoyo recibido.

«Mi mamá debe estar muy emocionada viendo tantas demostraciones de cariño, afecto, solidaridad y eso definitivamente es lo que me hace estar con vida porque salir de la cárcel, perder a tu mamá es muy duro. Ya voy a poder caminar y llevarle flores a mi mamá de pie, con orgullo, con dignidad. El mal nunca pudo vencer, venció el bien. Por eso, yo les digo me seco las lágrimas, lágrimas de valor, de satisfacción, porque mi mamá no dejó de luchar un día, nunca», comentó.

“Podré llevarle flores a mi mamá caminando…” ❤️ ¡Qué grandes muchachos! ¡Qué grande Ramón Centeno! ¡Qué grande la Legión y la #GeneracionIndependencia. Es una bendición de verdad @ChacoCma y @GastonLevar contar con el apoyo de ustedes en esta dura lucha. @hacemosguarimba 🙏🫶… pic.twitter.com/y7kkDXHTLm — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) February 17, 2026

«Una maestra del llano se vino a la ciudad por su hijo. Dejó todo por su hijo y dejó grandes amistades, dejó una cadena de solidaridad increíble, ustedes que son una ventana tan importante. Ustedes son un instrumento de Dios. Miren lo que han logrado, sonará metafórico, pero han logrado si Dios permite que yo vuelva a caminar, volver a ser el Ramón Centeno que andaba en las calles de Venezuela junto a la gente y ahora más que nunca este caminar y este andar se lo dedico a la sociedad venezolana, a toda Venezuela, al mundo, a todos los guarimberos, yo soy otro guarimbero más, la legión de los poderosos, de la independencia, así que estoy al servicio», agregó.

Por lo cual destacó la cantidad de sentimientos que experimenta actualmente. «En medio de la tristeza estoy muy emocionado. Esto es un sentimiento agridulce, porque recuerdo a mamá que me dijo que iba a caminar y lamento que no esté viendo esto, pero sé que donde está, está feliz», concluyó.

Centeno había iniciado una campaña en Gofundme para reunir 14.000 dólares que necesitaba para la operación y otros gastos médicos. A través de esa plataforma, el periodista logró reunir 13.308 dólares. Sin embargo, todavía faltaba otra parte para cumplir la meta, y es precisamente cuando en el programa Guarimba Digital le indicaron que habían recaudado 2082 dólares.