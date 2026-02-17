Familiares de presos políticos cumplieron 60 horas en huelga de hambre: Denunciaron que les quitaron las visitas

Organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos denunciaron que tras cumplirse 60 horas de la huelga de hambre por parte de familiares de los presos políticos, ha aumentado el hostigamiento por parte de los organismos policiales.

El dirigente de Vente Venezuela, Marcos Velazco, denunció que a esta hora siguen sin darle acceso médico a los presos políticos que también se encuentran en huelga de hambre.

«Las autoridades se niegan a dar información veraz sobre la liberación de los presos políticos», indicó en un mensaje divulgado a través de sus redes sociales.

🚨 URGENTE 🚨 Los 4 puntos críticos de Zona 7: 1. Presos políticos y familiares superan las 60hrs en HUELGA DE HAMBRE.

2. Niegan el acceso médico a los presos políticos que se mantienen en HUELGA.

3. Las autoridades se niegan a dar información veraz sobre la liberación de los… pic.twitter.com/c3Gm6z8gHW — Marcos D. Velazco (@MVelazcoM) February 16, 2026

Asimismo, destacó que lo más grave del caso es que en respuesta a este método de protesta han suspendido las visitas hasta que los familiares levanten la huelga de hambre.

Incluso en un video publicado por Realidad Helicoide se puede ver a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana identificado como John García agrediendo verbalmente a los familiares.

«Nadie los ha maltratado a ninguno de ustedes para que vengan a estar montando su show aquí. Están cometiendo un delito, las invito a que agarren y lean», dijo el funcionario notablemente alterado a las madres que se encuentran en protesta pacífica.