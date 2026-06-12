¿Podrás o no ver los juegos del Mundial en los locales del país? Esto advirtió la Cámara de Restaurantes

El presidente de la Cámara de Restaurantes, Iván Puerta, reveló que los restaurantes sí pueden transmitir los partidos del Mundial, siempre y cuando lo hagan a través de la señal abierta o por suscripción por streaming.

«Por supuesto que puedes transmitir el juego y tus clientes pueden verlo en las tantas pantallas que hayas instalado en tu restaurante. Lo que tienes es que transmitir a través de estas plataformas autorizadas. En Venezuela cuatro empresas privadas fueron autorizadas a nivel de señal abierta, de los cuales un solo canal tiene los derechos de transmisión para pasar creo que 40 juegos nada más», dijo en entrevista con Shirley Radio.

«A nivel de streaming creo que el canal de Disney tiene para transmitir 30 juegos. Es importante averiguar y transmitir los juegos a través de estos canales», añadió.

No obstante, no dio detalles sobre el caso del streaming de Directv Sport, el cual sí transmitirá todos los partidos del Mundial.

HAY QUE DARLE LA VUELTA A LA PROMOCIÓN

Por otra parte, señaló que las mayores restricciones están en cuanto a la promoción. «Esto es nuevo, son cosas que comenzó a implementar la FIFA. Como tenemos tantos años transmitiendo estos partidos, sin ningún tipo de restricción, en este momento cambiaron un poquito las reglas. ¿Qué no deberíamos hacer adentro de nuestros restaurantes? Lo que no debemos usar son palabras claves que hoy en día son muy comunes».

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«No puedes usar ciertas palabras o frases que están cubiertas porque estos cinco o seis patrocinadores oficiales de la FIFA pagaron por eso. Entonces al final la FIFA lo que dice es que tú no puedes disfrutar y tener el mismo beneficio que esas marcas que pagaron una cantidad de dinero para que tu negocio tenga más gente. Hay palabras muy importantes, todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo», explicó.

«No deberías decir ‘vengan a ver el juego de la Copa Mundial y te esperamos. Eso es algo que está muy claro y no puedes cobrar entrada o un consumo mínimo para ver los juegos así hayas hecho una inversión gigante dentro de tu establecimiento», agregó el experto.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Puerta hizo un llamado a los dueños de establecimientos a ser ingeniosos con respecto a este tema. «Puedes llamar a las personas ‘vengan a disfrutar con sus amigos, vamos a tener fútbol toda la noche, fin de semana de fútbol, tenemos un menú especial para todos los asistentes'».

«Tenemos que al final darle la vuelta, adaptarnos y tomar en cuenta que hay personas que pagaron por ese derecho y tenemos que ser respetuosos con estas nuevas normas de la FIFA. Tampoco se pueden poner logos», recordó.

Para finalizar, reiteró el llamado a la preocupación de los negocios para que no se confíen pensando que no habrá sanciones por tratarse de un país como Venezuela.

«La FIFA tiene sus alianzas con todas las instituciones que protegen la propiedad intelectual y hacia allá va. La recomendación es evitar este tipo de cosas», apuntó.