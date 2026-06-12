¿Era o no Shakira? La teoría viral de la supuesta doble usada por la cantante en la inauguración del Mundial

Luego del show de inauguración del Mundial 2026 llevado a cabo en el Estadio Azteca de México, comenzaron a circular teorías conspiratorias acerca de Shakira por supuestamente haber usado a una doble para el evento, lo que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales.

Entre los argumentos destaca la evidente falta de producción que tuvo la presentación, así como los grandes lentes que usó la colombiana durante el show.

Muchos usuarios también destacaron que esta supuesta doble no tenía la energía que suele demostrar Shakira.

Algunos incluso le preguntaron a la inteligencia artificial, quien les llegó a decir: «Se trata de Andrea Correa, una conocida imitadora chilena de la cantante barranquillera. Su parecido físico, además de la recreación de los gestos, el cabello y el maquillaje, es tan preciso que suele confundir a las personas en redes sociales».

Sin embargo, a pesar de los rumores, lo cierto es que todo parece indicar que la verdadera Shakira si estuvo en el estadio Azteca, y simplemente tuvo un mal día.

La barranquillera tuvo los lentes desde días antes de la presentación y según algunos rumores se debió a algún problema de última hora, posiblemente en uno de sus ojos, lo que explicaría su falta de energía.

Este periodista hizo lo que cualquiera de nosotros haríamos, tenía la oportunidad tener a @Shakira cerca y pedirle una foto, no le importó dejar todo tirado y tomó esa oportunidad, la aprovechó completamente, lo que causa Shakira. pic.twitter.com/PAPqJ5irGk — Andrés Guillén 💋🐺💎 (@andresguillen6_) June 11, 2026

Pese a ello, tras su presentación no pudo evitar sacar la colombiana que lleva por dentro lanzándose unos pasos de merengue antes de salir del estadio.

🚨ASSISTA: Shakira é convidada a se retirar do estádio enquanto dança, após a abertura da Copa do Mundo. pic.twitter.com/BrQhgAsAQS — CHOQUEI (@choquei) June 12, 2026

Incluso, se le vio saludando al venezolano Danny Ocean, con quien se dio un ameno abrazo.

El abrazo de Shakira y Danny Ocean! 🇨🇴🇻🇪 pic.twitter.com/FgO1Ckj1Pb — 𝑨𝒏𝒕𝒉𝒐 𝒔𝒉𝒂𝒌𝒊𝒇𝒂𝒏 🐺 (@shakiraxspain) June 11, 2026

Además, todas las dudas quedaron despejadas en una conversación que tuvo con su expareja Antonio de la Rúa, con quién sí se quitó los lentes para mostrarle algo, aparentemente cerca de la zona de su ojo.