Plena escolaridad y 200 días de clases: Los objetivos que planteó Delcy Rodríguez ante el inicio del año escolar

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó los objetivos que tienen previsto cumplir para el año escolar que inició este 14 de septiembre en todo el país.

«He visto un despliegue extraordinario desde muy temprano, esta mañana, por el regreso de más de seis millones de niños que están volviendo a clases desde inicial a secundaria», comentó durante su recorrido por instituciones educativas.

«Primero nuestro homenaje a nuestros jóvenes que perdieron la vida en el doblete sísmico. También hemos tenido afectaciones que hemos venido recuperando. 11 escuelas se desplomaron, casi 1017 tuvieron afectaciones, muchas de ellas están rehabilitadas y otras están ya en proceso de recuperación», señaló.

En esta línea, destacó los objetivos que se tienen planteados. «Este año ya tenemos previsto recuperar integralmente 1.500 centros educativos. Pero vale recordar que el esfuerzo mayor es del Estado venezolano. De cada 10 niños que van a clases, ocho van a centros educativos públicos, y lo resalto porque es la educación integral que nos lleva a preparar a nuestros niños».

«El año pasado tuvimos incremento de la matrícula, este año también, más de 75.000 nuevos niños se incorporan a clases. Queremos como objetivo estratégico plena escolaridad, así como el cumplimiento de los 200 días de clases para este ciclo 2026-2027», resaltó.

«Hemos relocalizado a más de 86.000 niños afectados por el doble terremoto en distintos estados del país, para que se cumpla que todos vayan a clases y sobre todo un plan de prevención para evitar deserción escolar», continuó.

Para finalizar, reiteró su compromiso con la educación del país. «El desarrollo futuro de Venezuela depende de la educación de nuestros niños. Que los niños de Venezuela sientan que en la educación está el camino para descubrirse a sí mismo, pero también para llevar el nombre de Venezuela a lo más alto».