Plataforma Unitaria presentó «hoja de ruta» para avanzar en la «transición democrática» del país

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presentó este domingo la «hoja de ruta» para avanzar en la «transición democrática», proceso que, advirtió, todavía no ha comenzado.

El secretario general de la coalición, Roberto Enríquez, consideró necesario señalar «con claridad» que Venezuela aún «no se encuentra en un proceso de transición democrática».

«Persiste restricciones a las libertades políticas, ausencia de garantías institucionales y limitaciones al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos. Por esta razón, resulta indispensable establecer una hoja de ruta clara que permita crear las condiciones políticas necesarias para avanzar hacía una transición democrática efectiva», acotó.

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El dirigente recalcó lo importante de ir a una negociación política para «viabilizar la transición democrática». También «generar garantías para los distintos actores y permitir la construcción de acuerdos que hagan posible la restitución institucional del país».

«El objetivo central de este proceso es la restitución plena de la soberanía popular y del orden constitucional mediante la celebración de elecciones libres en todos los niveles del Estado, que permitan al pueblo venezolanos elegir a sus autoridades y renovar democráticamente los poderes públicos», manifestó en nombre de la Plataforma Unitaria.

A su juicio, la estabilización, la recuperación y la transición «pasan por un proceso de elecciones libres en Venezuela». «Sin la gente, esta lucha no tiene sentido. Esta lucha es por el pueblo venezolano. Y que la voluntad de la mayoría sea acatada, y la voluntad de la minoría sea respetada», valoró.

Sobre María Corina Machado y Edmundo González, indicó: «Gracias a ese esfuerzo (de las primarias) tenemos una líder que se llama María Corina Machado y tenemos un presidente electo el 28 de julio que se llama Edmundo González».

LOS PUNTOS DE LA HOJA DE RUTA DE LA PUD

Ya ahondando en los puntos, Roberto Enríquez definió la hoja de ruta de a Plataforma Unitaria, exhortando a que haya condiciones electorales específicas. Mencionó allí la «designación de un CNE provisional independiente, garantías de transparencia, equilibrio y profesionalismo del árbitro electoral».

También el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas impuestas «sin debido proceso». «Garantía efectiva del derecho a elegir y ser elegido, normalización del sistema de partidos, devolución de las tarjetas electorales y símbolos de los partidos a sus autoridades debidamente constituidas».

La PUD también abogó por el retorno seguro de los exiliados sin riesgo de persecución. «Reconocimiento efectivo de sus derechos políticos y civiles».

Otro de los aspectos de la hoja de ruta es la «liberación plena e inmediata de todos los presos políticos, el cese de la persecución política, judicial y administrativa».

«La Plataforma Unitaria Democrática cumple un rol esencial en cualquier proceso de negociación, hoy orientado hacia una transición democrática», sumó Enríquez.

En el encuentro también participó de forma telemática Edmundo González. Señaló que Venezuela «no se encuentra hoy en un proceso de transición democrática». Por lo anterior, dijo que esta es precisamente la claridad que «necesitamos para construir sobre una base sólida».

«Les pido que trabajemos hoy con esa claridad, con honestidad para llamar las cosas por su nombre. Y con la condición de que lo que nos une, la voluntad de cambio, es infinitamente más poderosa que la voluntad de desunirnos», llamó.