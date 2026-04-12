La advertencia del gobernador de Trujillo tras incidentes de intoxicación masiva en varias escuelas de la entidad

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que las autoridades están en plena investigación para determinar las causas de las intoxicaciones masivas en varias escuelas de la entidad andina.

Asimismo, advirtió que existen presuntos planes destinados a alterar el orden público de la región, específicamente en el sector educativo.

«Ya ha habido un plan para desestabilizar y generar violencia sobre todo en el eje panamericano con sustancias tóxicas en algunas instituciones para atentar contra lo más sagrado de Venezuela, que son nuestros niños», manifestó según declaraciones recogidas por Unión Radio.

En este sentido, señaló que quienes inciten a la violencia e intenten perturbar la paz de la región resultarán detenidos por las autoridades y castigados con todo el peso de la ley.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) han tomado el control de las pesquisas.

Fuentes oficiales confirmaron la recolección de muestras ambientales en las aulas y muestras biológicas de los afectados, las cuales se enviaron a laboratorios especializados en Caracas para determinar la composición química de la sustancia involucrada.

Aunque las autoridades regionales han pedido calma, la comunidad de padres y representantes exige respuestas claras, ya que los síntomas —que incluyen náuseas, dolor abdominal y pérdida de conocimiento— sugieren una exposición a gases o sustancias volátiles de alta toxicidad.

Mientras se esperan los resultados toxicológicos definitivos, las actividades escolares en los centros afectados permanecen bajo protocolos de vigilancia estricta.

AL MENOS OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN 2026

En lo que va de 2026, al menos ocho instituciones educativas, en diversos municipios, reportaron emergencias que afectaron a decenas de estudiantes y personal docente, obligando a un despliegue extraordinario de los cuerpos de seguridad y salud.

Los eventos más recientes se concentraron en los municipios Miranda y La Ceiba. En la parroquia Santa Apolonia, la escuela Manuelita Sáenz reportó síntomas súbitos en su población estudiantil, mientras que en El Dividive, la escuela Enrique Flores vivió una situación crítica donde más de 20 escolares y 10 adultos presentaron cuadros de asfixia e irritación.

Según reportes preliminares, este último incidente ocurrió en un contexto de alta tensión social, barajándose la hipótesis del uso de agentes químicos irritantes. Sin embargo, el foco de mayor preocupación se mantiene en la ciudad de Valera.

El colegio Juan Germán Roscio ha registrado al menos dos episodios de intoxicación en menos de dos meses. El caso más grave ocurrió a finales de marzo, cuando a 28 alumnos y un docente los trasladaron de urgencia al Hospital Universitario «Dr. Pedro Emilio Carrillo» (HUPEC) tras presentar desvanecimientos, cefaleas intensas y dificultad respiratoria.