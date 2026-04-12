Venezuela

La advertencia del gobernador de Trujillo tras incidentes de intoxicación masiva en varias escuelas de la entidad

Valentín Romero
Por Valentín Romero
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
La advertencia del gobernador de Trujillo tras incidentes de intoxicación masiva en varias escuelas de la entidad
Foto: Cortesía Espacio Público

El gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, informó que las autoridades están en plena investigación para determinar las causas de las intoxicaciones masivas en varias escuelas de la entidad andina.

Contents

Asimismo, advirtió que existen presuntos planes destinados a alterar el orden público de la región, específicamente en el sector educativo.

Leer Más

Reportaron fuerte fluctuación eléctrica en gran parte del país durante la tarde de este 14Jun
Venezolanos gastan hasta 30 dólares mensuales para enfrentar los apagones
¿Aumento de sueldo mínimo este año? Esto dicen economistas
Investigarán caso del video viral del muchacho que fue atacado con bombas de agua en Caracas

«Ya ha habido un plan para desestabilizar y generar violencia sobre todo en el eje panamericano con sustancias tóxicas en algunas instituciones para atentar contra lo más sagrado de Venezuela, que son nuestros niños», manifestó según declaraciones recogidas por Unión Radio.

En este sentido, señaló que quienes inciten a la violencia e intenten perturbar la paz de la región resultarán detenidos por las autoridades y castigados con todo el peso de la ley.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) han tomado el control de las pesquisas.

Fuentes oficiales confirmaron la recolección de muestras ambientales en las aulas y muestras biológicas de los afectados, las cuales se enviaron a laboratorios especializados en Caracas para determinar la composición química de la sustancia involucrada.

LEA TAMBIÉN: «NO VAN A DARNOS SALARIOS DE MIGAJAS»: DIRIGENTES SINDICALES CONFIRMARON MARCHA EL 16ABR A LA EMBAJADA DE EEUU

Aunque las autoridades regionales han pedido calma, la comunidad de padres y representantes exige respuestas claras, ya que los síntomas —que incluyen náuseas, dolor abdominal y pérdida de conocimiento— sugieren una exposición a gases o sustancias volátiles de alta toxicidad.

Mientras se esperan los resultados toxicológicos definitivos, las actividades escolares en los centros afectados permanecen bajo protocolos de vigilancia estricta.

AL MENOS OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADAS EN 2026

En lo que va de 2026, al menos ocho instituciones educativas, en diversos municipios, reportaron emergencias que afectaron a decenas de estudiantes y personal docente, obligando a un despliegue extraordinario de los cuerpos de seguridad y salud.

Los eventos más recientes se concentraron en los municipios Miranda y La Ceiba. En la parroquia Santa Apolonia, la escuela Manuelita Sáenz reportó síntomas súbitos en su población estudiantil, mientras que en El Dividive, la escuela Enrique Flores vivió una situación crítica donde más de 20 escolares y 10 adultos presentaron cuadros de asfixia e irritación.

Según reportes preliminares, este último incidente ocurrió en un contexto de alta tensión social, barajándose la hipótesis del uso de agentes químicos irritantes. Sin embargo, el foco de mayor preocupación se mantiene en la ciudad de Valera.

El colegio Juan Germán Roscio ha registrado al menos dos episodios de intoxicación en menos de dos meses. El caso más grave ocurrió a finales de marzo, cuando a 28 alumnos y un docente los trasladaron de urgencia al Hospital Universitario «Dr. Pedro Emilio Carrillo» (HUPEC) tras presentar desvanecimientos, cefaleas intensas y dificultad respiratoria.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

El clan Jackson rindió homenaje al Rey del Pop en Berlín durante el estreno mundial de "Michael"
El clan Jackson rindió homenaje al Rey del Pop en Berlín durante el estreno mundial de «Michael»
Caraota Show
Trump
La dura advertencia de Trump a China en caso de que decida enviarle armas a Irán
EEUU
VIDEO VIRAL: El “manicure” que una niña le hizo a una gallina cautivó corazones en las redes
Tendencias
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetjojobet girişcasibomJojobet GirişjojobetvaycasinoJojobetJojobetjojobetvaycasinoholiganbet