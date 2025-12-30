Venezuela

Planta química incendiada en Venezuela niega haber sido blanco de ataque de Trump

3 Min de Lectura
Una planta química ubicada en el estado venezolano de Zulia, fronterizo con Colombia, descartó los rumores que circularon en redes sociales que vincularon un incendio ocurrido en Nochebuena en sus instalaciones con el anuncio del presidente de EE.UU., Donald Trump, sobre un ataque contra una «gran instalación» sin especificar si fue en territorio venezolano.

En un comunicado, Primazol de Venezuela indicó que el fuego se originó por un «accidente eléctrico» dentro del sistema de cableado de su almacén e indicó que llegó a esta conclusión tras una investigación para determinar las causas del incendio ocurrido a la medianoche del 24 de diciembre, fecha que coincidió con el anuncio de Trump sobre el ataque llevado a cabo en medio de su campaña contra el narcotráfico en el Caribe.

WhastApp
Excarcelaron a Merlys Oropeza, la joven que fue condenada por un estado de WhatsApp contra jefa del Consejo Comunal
La advertencia de un economista sobre el flujo de bolívares en el país en los últimos meses
Dólar oficial arrancó la semana en alza: Así se cotizó este 13-Oct

«Una vez culminada la fase inicial de la investigación correspondiente, PRIMAZOL C.A. informa de manera clara y transparente» que «de acuerdo con los resultados obtenidos, el incendio se originó como consecuencia de un accidente eléctrico en el sistema de cableado interno de nuestro almacén, específicamente en el área donde se encontraba almacenada resina PET», reza la nota.

El texto explica que esta situación generó «el inicio del fuego» que se «propagó con rapidez» y que continúan «con las labores de remoción de escombros y retiro del material remanente».

LEA TAMBIÉN: DÓLAR OFICIAL ROMPIÓ LA BARRERA DE LOS 300 BOLÍVARES Y ASÍ ABRIRÁ EL 2026

Previamente, la empresa había difundido otro comunicado para rechazar «de manera categórica las versiones que circulan en redes sociales».

Distintas versiones en redes vinculaban el incendio con el supuesto ataque anunciado por Trump el viernes pasado en un podcast.

El mandatario estadounidense dijo este lunes que el ataque fue en «la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas», sin especificar si ocurrió en territorio venezolano.

Según informó The New York Times también este lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre las declaraciones de Trump.

Desde agosto, EE.UU. mantiene un amplio despliegue militar en el Caribe dentro de una campaña antidrogas en la que ha destruido más de 30 lanchas al parecer vinculadas con el narcotráfico y asesinado a más de un centenar de sus tripulantes.

AGENCIA EFE
