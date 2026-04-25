PJ denunció «acciones de hostigamiento y persecución» durante acto encabezado por Juan Pablo Guanipa en Apure

(EFE).- El partido opositor venezolano, Primero Justicia (PJ), denunció este sábado «acciones de hostigamiento y persecución» de policías contra activistas durante un acto encabezado por el exdiputado Juan Pablo Guanipa en el estado Apure.

En una publicación en X (Twitter), PJ acusó directamente a funcionarios policiales de Apure y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de hostigar a los activistas que se estaban congregando en una instalación deportiva en San Fernando de Apure, la capital del estado.

«El recinto fue tomado por funcionarios que mantienen a civiles encerrados dentro del establecimiento y, a su vez, prohíben la entrada a los demás asistentes», denunció el partido, que exigió el respeto a los derechos políticos y el cese de la persecución.

GUANIPA EN GIRA

En las últimas semanas, el exdiputado Guanipa inició una gira en la que visitó y encabezó actos políticos en distintos estados del país, después de resultar excarcelado a finales de febrero tras la promulgación de la Ley de Amnistía.

Guanipa, quien estuvo encarcelado casi un año, después de su captura en mayo del año pasado, es colaborador cercano de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, actualmente fuera de Venezuela.

La semana pasada, Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos del partido Vente Venezuela (VV), que lidera Machado, denunció persecución y hostigamiento por parte de funcionarios de seguridad apostados a las afueras de su residencia y en actividades políticas en el estado Delta Amacuro.

Por su parte, PJ también denunció hace dos semanas la detención y posterior excarcelación con medidas cautelares de su presidente en el estado Mérida, Alexis Paparoni, aprehendido por funcionarios de contrainteligencia militar cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas. EFE

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