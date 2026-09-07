Familiares de presos políticos esperan «actuación urgente» de la Defensoria del Pueblo

Integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) se reunieron este lunes con la defensora del Pueblo, Egleé González, y le solicitaron la revisión individual de los casos de los detenidos.

El Clippve se concentró a las afueras de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, a las 11 de la mañana de este 7 de septiembre. La manifestación se dio en el marco de la ‘Ruta de las Respuestas Pendientes’.

Según expuso Clippve en sus redes sociales, el objetivo de la concentración era entregar «un documento en el que exigen atención individual y seguimiento los casos». También solicitaron «visitas e inspección a los centros de reclusión».

Unos minutos después de que comenzara la concentración, la González salió de la Defensoría y habló con los manifestantes. «Afirmó que se reuniría con algunas víctimas y la institución recibiría el documento», apuntó Clippve.

CLIPPVE ESPERA RESPUESTAS

Los familiares insistieron que «es necesario y urgente que sus peticiones sean escuchadas». Desde el pasado 8 de enero, cuando la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció una amnistía, el Clippve está «esperando excarcelaciones masivas».

Tras reunirse brevemente con González, los integrantes de Clippve escribieron en una lona «todas las respuestas pendientes». Además, gritaron al unísono: «Delcy, libera, la familia los espera».

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo afirmó que da «continuidad al seguimiento individualizado de casos de personas privadas de libertad». En un video difundido se ve a los integrantes de Clippve siendo atendidos por personal del organismo.

La Defensoría del Pueblo da continuidad al seguimiento individualizado de casos de personas privadas de libertad. A través de mesas operativas y brigadas multidisciplinarias, se atienden de forma particular las solicitudes de los familiares para velar por el debido proceso. pic.twitter.com/8BR5NaTJNQ — Defensoría del Pueblo (@Defensoria_Vzla) September 7, 2026



De acuerdo a la ONG Foro Penal, Venezuela cuenta con, al menos, 328 presos políticos, aunque otros organismos dan cifras superiores. Clippve ha exigido la liberación de todos los detenidos y el respeto del debido proceso.