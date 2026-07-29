Picos de Mérida registraron acumulación de nieve en las últimas horas, estas son las espectaculares imágenes

El ministerio de Comunicación e Información señaló que el Parque Nacional Sierra Nevada registró una acumulación de nieve en sus cumbres.

«A más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, las cumbres del Parque Nacional Sierra Nevada, en el estado Mérida se vistieron de blanco tras registrar una acumulación de nieve durante las últimas horas», indicó través de sus redes sociales.

«Este espectáculo natural característico de la temporada andina a finales del mes de julio, pintó de blanco los picos de la cordillera atrayendo la atención de locales y visitantes que celebran el fenómeno», añadió.

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La nevada llamó la atención de locales y visitantes. Este fenómeno responde a las condiciones climatológicas de la época, donde la combinación de bajas temperaturas y precipitaciones en la alta montaña favorece la formación de mantos de nieve en las zonas más elevadas.

Extraordinaria Nevada, en el Parque Nacional Sierra Nevada, este 26 de Julio de 2026. En la imágen, el Refugio «Albornoz», ubicado a 5.500 MSNM. Mérida Preciosa!!! 🙌💖🙌 #Nevada #Mérida #26Jul pic.twitter.com/ZnlRGOTZHS — gladys guerrero (@acerove) July 27, 2026

Autoridades de la región y prestadores de servicios turísticos monitorean las condiciones del parque para garantizar el disfrute seguro del público, proyectando un incremento en la afluencia de turistas interesados en apreciar el paisaje andino en su máximo esplendor.

Debido a este tipo de nevadas, la Sierra Nevada se ha posicionado como uno de los principales atractivos naturales del país durante la temporada vacacional.